Напавший на сотрудника ГИБДД в Петербурге задержан

Мужчина, который во время несанкционированной акции ударил сотрудника ДПС в лицо, задержан. Об этом сообщает 78.ru.

На кадрах, которые оказались в сети, видно, как мужчина бьет сотрудника ДПС, на помощь коллеге бежит другой правоохранитель, однако нападавший убегает.

5-tv.ru

Ранее прокуратура и Министерство внутренних дел РФ предупредили россиян об ответственности за участие в незаконных акциях на территории страны 23 января. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о готовности пресекать попытки несанкционированных митингов. А Следственный комитет России и Верховный суд поддержали законопроект о введении уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет за склонение подростков к участию в незаконных митингах. С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко. Он предложил внести изменения в статью «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных деяний».

Во Владивостоке по факту нападения на правоохранителей Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Ранее в сети стали распространяться ролики в поддержку задержанного за нарушение правил отбывания условного срока блогера Алексея Навального. Подростков начали призывать выйти на несогласованные акции. Манипулировать детьми пытаются в основном через популярные социальные сети — «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Дважды осужденный блогер Навальный был задержан после прилета из Германии в Россию 17 января.

Блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Тогда ему был назначен испытательный срок — пять лет.