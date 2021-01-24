🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 января, растущая луна в Близнецах благоволит любым финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами. В этот день не стоит заниматься вопросами и проблемами, которые требуют особой концентрации внимания и больших временных затрат.

♈ Овен

Звезды советуют вам заглянуть в себя. Возможно там вы найдете источник новых сил. В жизни некоторых Овнов может наступить переломный момент. Он потребует от вас особенной собранности и внимания. Смотрите только вперед и ничего не бойтесь.

Космический совет: загляните в себя.

♉ Телец

Откажитесь от лишних ожиданий в любовной сфере. Помните, все люди разные. Не переживайте, если ваш партнер видит романтику иначе. Дайте ему шанс настроиться на вашу волну.

Космический совет: откажитесь от неоправданных ожиданий.

♊ Близнецы

Вам нужно помнить, что любовь никогда не подрезает крылья и не тянет на дно. Если в ваших отношениях происходит именно так, то может пришло время пересмотреть свой подход к чувствам? Жертвуя собственными мечтами ради счастья других, вы в конечном итоге принесете себе только страдания.

Космический совет: пересмотрите свой подход к личным отношениям.

♋ Рак

Вам нужно двигаться только вперед и не думать о прошлом. Звезды говорят, что тьму в жизни очень скоро сменит свет. Свое счастье нужно создавать самостоятельно. Займитесь этим.

Космический совет: не живите прошлым.

♌ Лев

Каждый раз, когда ваше сердце говорит «да» чему-то, ваш разум предлагает альтернативный ответ. Но вы предпочитаете преодолевать свои страхи каждый день. Вы живете на грани и рискуете. И это правильный выбор. Противодействуйте демонам неуверенности в себе. Звезды напоминают, что вы в силах изменить свою реальность и сделать ее еще ярче.

Космический совет: взгляните в лицо своим страхам.

♍ Дева

Вам пора раскрыться, ведь вы используете лишь малую часть своего потенциала. Сегодня лучший день, чтобы побороться со своими комплексами. Устраните все, что мешает вам жить жизнью мечты. Силы свыше вам в этом помогут.

Космический совет: боритесь со своими комплексами.

♎ Весы

Ничто не вечно. Вспоминайте эту простую истину, когда думаете о любви и дружбе. Не переживайте, если кто-то решит покинуть вашу жизнь. Принимайте все чувства, которыми делятся с вами окружающие. И отвечайте им взаимностью. В сфере карьеры вы сможете реализовать какую-то грандиозную идею. Отпустите страхи о деньгах, которые стоят на вашем пути. Верьте, что финансы, которые вам нужны, скоро появятся.

Космический совет: научитесь отпускать людей.

♏ Скорпион

Вы слишком много переживаете о том, что о вас подумают другие люди. Звезды напоминают, что это ваша жизнь и вы в праве делать все, что хотите. Помните, когда вы находитесь в гармонии с собой, все вокруг трансформируется в вашу пользу.

Космический совет: делайте то, чего действительно хотите.

♐ Стрелец

Вам стоит позаботиться о своем физическом здоровье. Возможно стоит пойти на йогу или на фитнес. Спорт поможет снять напряжение и успокоиться. Тогда вы сможете решить и остальные проблемы. Старайтесь не брать на себя слишком много, чтобы сосредоточиться на самом важном человеке в вашей жизни: на себе.

Космический совет: сосредоточьтесь на самом важном для вас человеке.

♑ Козерог

Вам, как и Скорпионам, пришло время уделить внимание своему телу. Подарите ему любовь и внимание, которых оно заслуживает. Хорошая тренировка поможет привести себя в форму и насладиться приливом эндорфинов. А после этого можно посвятить время творчеству и саморазвитию.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье.

♒ Водолей

Пустите в свою жизнь любовь. Ее не стоит бояться. Сегодня самый подходящий день для романтики и чувств. Главное помните, не стоит размениваться на тех людей, которые не готовы на поступки ради вас. Вселенная напоминает, что к открытым людям, которые четко формулируют свои желания, всегда приходит самое лучшее.

Космический совет: оставайтесь открытыми, несмотря ни на что.

♊ Рыбы

Вам пора избавиться от хлама и старья: статуэтки из давних поездок, разбитая посуда, одежда бывших возлюбленных. Отдайте вещи, которые больше вас не радуют тем, кому они могут быть нужнее. Звезды напоминают, что лучшая жизнь всегда начинается с порядка в доме и в голове.

Космический совет: наведите порядок в доме и в мыслях.

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