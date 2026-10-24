Сердце под ударом: какие продукты ежедневно повышают риск инфаркта

|
Дарья Белова
Дарья Белова 18 0

Соль и насыщенные жиры могут скрываться в привычных блюдах.

Какие продукты незаметно вредят сердцу

Фото: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Невролог Маматов: избыток соли и насыщенных жиров повышает риск инфаркта

Колбасы, сосиски, копчености и готовые соусы могут содержать значительное количество натрия, избыток которого способен повышать артериальное давление. Об этом врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рассказал в комментарии, который приводит Lenta.ru.

Проблема в том, что источники лишней соли не всегда очевидны. Она поступает в организм не только из домашних блюд, но и из готовых продуктов, соленых снеков и фастфуда. Поэтому даже привычный рацион может содержать больше натрия, чем необходимо.

Повышенное давление создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Если оно сохраняется длительное время, увеличивается вероятность развития серьезных осложнений, в том числе инфаркта и инсульта.

По словам Маматова, избыток насыщенных жиров также связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«Отдельно стоит учитывать насыщенные жиры, если их много в рационе. Они содержатся в сале, жирном мясе, сливочном масле, сливках, жирных сырах и части переработанных мясных продуктов», — рассказал врач.

Чрезмерное потребление таких продуктов может повышать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина. При его избытке повышается вероятность образования атеросклеротических бляшек, которые сужают просвет артерий и затрудняют кровоток.

Врач порекомендовал чаще включать в рацион продукты с ненасыщенными жирами. Среди них — рыба, орехи, семена, авокадо и растительные масла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тыквенные семечки влияют на артериальное давление. Даже небольшая порция может способствовать расширению сосудов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:31
Сердце под ударом: какие продукты ежедневно повышают риск инфаркта
5:16
«Орлиное гнездо» Гитлера охвачено огнём: есть версия поджога
5:00
Вместо подсчета овец? Как носки помогают быстрее заснуть
4:42
Отметившая 60-летие Татьяна Овсиенко появилась на премьере клипа Киркорова
4:31
«Вкусно и недорого»: «Мисс БРИКС» рассказала, где ее можно встретить за обедом
4:14
Французский боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в городе Трапп

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Облили грязью ни за что»: Шаляпин о вовлечении Долиной в скандал с «АйфонБерри»
«Не нужны такие подарки»: как скандал с «АйфонБерри» повлиял на карьеру Шаляпина
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео