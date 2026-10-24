«Орлиное гнездо» Гитлера охвачено огнём: есть версия поджога

Бывший чайный дом Гитлера горит в Баварии

Пожар произошел в бывшем чайном доме Адольфа Гитлера Кельштайнхаус, также известном как «Орлиное гнездо», в баварском районе Берхтесгаден. Есть подозрение на поджог. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Сообщение о пожаре в здании поступило вечером пятницы, вскоре после 21.00 по местному времени (22.00 мск), после чего пожарные и полиция выехали на место происшествия.

«Кельштайнхаус полностью охвачен огнем, пожарные ведут масштабную операцию. Есть подозрение на умышленный поджог», — сказал газете представитель полиции Берхтесгадена.

По словам представителя полиции, по пути к месту происшествия навстречу полицейским выехал мотоциклист. Полицейские сообщили об этом ехавшим сзади пожарным, которые задержали мужчину. Связь мотоциклиста с происшествием на данный момент не установлена.

Точная причина возгорания неизвестна. По данным полиции, пострадавших нет, внутри здания во время пожара никого не было.

Кельштайнхаус, известный также как «Орлиное гнездо», был построен летом 1938 года как подарок лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. После Второй мировой войны используется как горная гостиница. Здание находится в собственности немецкой федеральной земли Бавария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе беспорядков во французском Лиможе вспыхнул пожар в здании городской мэрии, в результате которого обрушилась колокольная башня.

По предварительным данным, радикально настроенные группы проникли внутрь здания и подожгли помещения на первом этаже, а также уничтожили припаркованные рядом автомобили.

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