Мария Максакова прокомментировала свое тайное возвращение в Россию

|
Алексей Хитров
1 190

Оперная звезда планирует снова обосноваться в Москве.

Мария Максакова прокомментировала свое тайное возвращение в Россию

Фото: Instagram @mariamaksakova

Оперная певица Мария Максакова прокомментировала свое возвращение в Россию.

«Я приехала, а почему я не могу этого сделать. Я свободный человек, меня под замок никто не сажал», – заявила оперная звезда в беседе с журналистами сайта KP.RU.

Ранее возвращаться в Россию певица не планировала, однако в эту пандемическую зиму поменяла свое решение и приехала домой. Свое возвращение Максакова старалась сохранить в секрете. Из-за того, что между Киевом и Москвой нет прямого сообщения, певица прилетела в Россию с пересадкой в Стамбуле.

С 2016 года певица вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым жила на Украине. В марте 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. Максакова же приняла решение вместе с сыном Иваном остаться жить на Украине.

Певица обращалась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование убийства Вороненкова на личный контроль. В то же время украинские правоохранители назвали заказчиком убийства бывшего гражданского мужа Максаковой — бизнесмена Владимира Тюрина. С ним у певицы двое общих детей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, элитную квартиру Марии Максаковой в центре Москвы незаконно арестовали.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.36
0.99 90.41
1.44
Ретроградный Меркурий и умница Юпитер: астропрогноз на неделю с 25 по 31 ...

Последние новости

10:25
«Был на лечении»: стендапер Арутюнов о суициде Александра Шаляпина
10:19
«Я получила по зубам»: экс-жена Гогунского назвала себя жертвой домашнего насилия
10:07
Грачевский при жизни не позволил дочери стать директором «Ералаша»
9:57
Популярный актер и радиоведущий Александр Шаляпин мог покончить с собой
9:54
Милославская опубликовала трогательное видео с Петровым в его день рождения
9:43
Климкина возмутила принадлежность Крыма к РФ на картах в мировых СМИ

Сейчас читают

Известный стендапер Александр Шаляпин найден мертвым в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
ТОП-4 знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями
Глаза б мои тебя не видели! Как развестись дистанционно?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым
Первые шаги в качестве сенатора Байден сделал еще в советском Ленинграде
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака