Мария Максакова прокомментировала свое тайное возвращение в Россию

Оперная певица Мария Максакова прокомментировала свое возвращение в Россию.

«Я приехала, а почему я не могу этого сделать. Я свободный человек, меня под замок никто не сажал», – заявила оперная звезда в беседе с журналистами сайта KP.RU.

Ранее возвращаться в Россию певица не планировала, однако в эту пандемическую зиму поменяла свое решение и приехала домой. Свое возвращение Максакова старалась сохранить в секрете. Из-за того, что между Киевом и Москвой нет прямого сообщения, певица прилетела в Россию с пересадкой в Стамбуле.

С 2016 года певица вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым жила на Украине. В марте 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. Максакова же приняла решение вместе с сыном Иваном остаться жить на Украине.

Певица обращалась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование убийства Вороненкова на личный контроль. В то же время украинские правоохранители назвали заказчиком убийства бывшего гражданского мужа Максаковой — бизнесмена Владимира Тюрина. С ним у певицы двое общих детей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, элитную квартиру Марии Максаковой в центре Москвы незаконно арестовали.