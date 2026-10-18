На ЦОД VK в Ленобласти совершена атака БПЛА

Центр обработки данных (ЦОД) компании VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Инцидент не отразился на работоспособности систем.

«На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», — сообщили 18 октября в пресс-службе компании.

Официальное сообщение о происшествии было опубликовано на сайте VK. В компании подчеркнули, что все платформы продолжают функционировать в штатном режиме, доступ к сервисам для пользователей не ограничен.

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