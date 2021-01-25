«Его больше нет»: умер звездный стилист Александр Шевчук, работавший с Пугачевой

|
Алексей Хитров
1 277

О смерти знаменитого имиджмейкера сообщила певица Лайма Вайкуле.

Фото, видео: Instagram @alex_shevchuk_stylist; @laima_vaikule_official

Певица Лайма Вайкуле у себя в Instagram поделилась трагической новостью: умер работавший со многими известными российскими звездами стилист Александр Шевчук. Мужчина ушел из жизни в возрасте 54 лет, причину смерти певица не называет.

Вайкуле опубликовала совместный снимок с Шевчуком, которого называют ее первым стилистом.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться», — подписала она фото и добавила в комментариях: «Его больше нет с нами…»

Подписчики Вайкуле шокированы новостью и высказывают соболезнования певице и семье стилиста Шевчука.

Instagram @laima_vaikule_official

Александр Шевчук сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко и другими. Также он работал на многих телепроектах, в числе которых «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды», «Фактор А».

В октябре прошлого года сам Шевчук признался в проблемах со здоровьем, при этом опровергая, что перенес коронавирус.

«Я после болезни! В мире много других болезней. Я не болел коронавирусом! Но, знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья, переболели и выздоровели, но, некоторые, нет… Но, больше всего, меня удивляет отношение окружающих, которые, перестают общаться, не отвечают на звонки, открещиваются от этих людей! Люди, очнитесь, помогите и поддержите, ведь, на их месте можете оказаться вы», — цитировал известного имиджмейкера Starhit.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на 91-м году жизни умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джордж Армстронг.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.36
0.99 90.41
1.44
Ретроградный Меркурий и умница Юпитер: астропрогноз на неделю с 25 по 31 ...

Последние новости

13:31
Фото недели: Морозы в России и инаугурация Джо Байдена
13:22
Видео: медведь устроил гонки за лыжником на трассе в горах Румынии
13:22
Впервые с ноября в РФ выявили меньше 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки
13:17
«Слышали женский крик»: сосед комика Шаляпина рассказал, как обнаружили тело
13:17
«Жаль, что ушел»: актриса Елена Борщева рассказала о работе с Шаляпиным
13:11
Уголовное дело завели после блокирования дороги на незаконной акции в Петербурге

Сейчас читают

Путь актера. Чем запомнился скончавшийся стендап-комик Александр Шаляпин?
Популярный актер и радиоведущий Александр Шаляпин мог покончить с собой
«Не везет мне в смерти, повезет в любви»: в чем успешен каждый знак зодиака
ТОП-4 знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Как развестись дистанционно?
Требования Минцифры поставили «вне закона» миллионы «умных» электросчетчиков
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака