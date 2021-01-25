«Его больше нет»: умер звездный стилист Александр Шевчук, работавший с Пугачевой

Певица Лайма Вайкуле у себя в Instagram поделилась трагической новостью: умер работавший со многими известными российскими звездами стилист Александр Шевчук. Мужчина ушел из жизни в возрасте 54 лет, причину смерти певица не называет.

Вайкуле опубликовала совместный снимок с Шевчуком, которого называют ее первым стилистом.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться», — подписала она фото и добавила в комментариях: «Его больше нет с нами…»

Подписчики Вайкуле шокированы новостью и высказывают соболезнования певице и семье стилиста Шевчука.

Instagram @laima_vaikule_official

Александр Шевчук сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко и другими. Также он работал на многих телепроектах, в числе которых «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды», «Фактор А».

В октябре прошлого года сам Шевчук признался в проблемах со здоровьем, при этом опровергая, что перенес коронавирус.

«Я после болезни! В мире много других болезней. Я не болел коронавирусом! Но, знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья, переболели и выздоровели, но, некоторые, нет… Но, больше всего, меня удивляет отношение окружающих, которые, перестают общаться, не отвечают на звонки, открещиваются от этих людей! Люди, очнитесь, помогите и поддержите, ведь, на их месте можете оказаться вы», — цитировал известного имиджмейкера Starhit.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на 91-м году жизни умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джордж Армстронг.