Кудрявцева рассказала, что едва не раздавила дочь при падении

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Егор Измалкин
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Телеведущая сломала крестец в трех местах после того, как под ней подломилась лестница.

Кудрявцева рассказала, что едва не раздавила дочь при падении

Фото: globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Ведущая Лера Кудрявцева, которая получила серьезную травму в своем доме, призналась, что едва не раздавила дочь Машу во время падения с чердачной лестницы.

«Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь плачет и кричит, а я лежу на спине — дышать не могу, дома никого не было… Думала, что все», — рассказала в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

После падения Лера, по ее признаниям, целый час пролежала в неподвижном состоянии рядом с плачущей и напуганной двухлетней Машей. Первую помощь Кудрявцевой оказал вернувшийся позже домой супруг Игорь Макаров, а уже после звезду отправили в больницу.

Медики диагностировали у звезды перелом крестца, причем в трех местах. После обследования и необходимых процедур ведущую все же отпустили домой под присмотр семьи.

Сейчас Кудрявцева почти не встает — ей назначили постельный режим. В те редкие моменты, когда ей удается встать, чтобы дойти до уборной, Лера использует трость. В таком положении знаменитости придется провести несколько недель.

Как писал 5-tv.ru ранее травматолог рассказал о последствиях перелома крестца для Леры Кудрявцевой.

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