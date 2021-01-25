Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции со студентами прокомментировал опубликованное в сети «расследование» блогера Алексея Навального о дворце в Геленджике.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — подчеркнул российский лидер.

Он особо отметил, что создание подобных «слухов» о его якобы дворце является не чем иным, как попыткой «промыть мозги» россиянам, а сам ролик — монтаж и компиляция фактов.

«Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: „Скучно, девочки“», — резюмировал Путин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «клюквой» новое «расследование» Навального. По его мнению, главная цель сюжета — собрать максимум просмотров в сети, а не рассказать правду.