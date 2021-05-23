«В углу на коврике»: Собчак о том, как может закончиться ее брак с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак неожиданно разоткровенничалась и призналась, что ее брак с режиссером Константином Богомоловым может закончиться печально, причем по ее вине. По словам журналистки, в отношениях с мужчинами она применяет «очень подлую тактику», которую якобы переняла от матери Людмилы Нарусовой.

Она заключается в том, что Собчак сначала заманивает избранника в любовные сети, а потом загоняет его в «угол на коврик». О своем ненамеренном, но все же коварстве, Ксения рассказала во время беседы с актером Никитой Ефремовым, несмотря на то, что в роли интервьюируемого выступал он.

«Я сначала все сдаю. Есть большая комната — отношения: „Вот я можно матрас тут кину? Мне вообще ничего не надо, только, чтобы ты на постаменте стоял!“ А потом, постепенно, когда дело к разводу уже идет, человек почему-то в углу на коврике, и он не понимает, как там оказался», — призналась ведущая.

Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в сентябре 2019 года. Пара постоянно появляется вместе, режиссер привлекает супругу к съемкам своих картин, оба выглядят счастливыми и влюбленными. Вероятно, пока Ксения только «кинула матрас».

До Богомолова мужем Ксении был актер Максим Виторган. Они поженились спустя несколько месяцев после знакомства в 2013 году, а в 2016-м стали родителями мальчика, которого назвали Платоном. В 2018 году публика заговорила о расставании супругов и романе Собчак с режиссером Богомоловым.