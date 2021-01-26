«Запрограммированная на самоуничтожение»: что погубило дочь Николая Рыбникова?

Дочь советских актеров Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой Арина, известная по фильму «Вторая весна», ушла из жизни при трагических обстоятельствах, не дожив и до 50 лет. О ее тяжелой судьбе рассказала сестра Елена.

«Моя сестра Арина ушла из жизни в 43 года. Но она сама не хотела работать, общалась с сомнительными людьми, шла на поводу у своих вредных привычек. А ведь мама всегда была рядом с ней и слепо ее любила, поддерживала и защищала, несмотря ни на что. Чего мы с мамой только не делали, чтобы вернуть Арину к нормальной жизни», — заявила она в интервью «7 Дней.ru».

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По ее словам, самой большой проблемой стал алкоголизм Арины, ведь та еще со школьных лет пристрастилась к спиртному. И не помогли ни любовь семьи, ни поддержка, ни лечение в клиниках.

«Как я сегодня понимаю, есть люди, которые запрограммированы на самоуничтожение. И ничего не может этот процесс остановить», — считает Елена.

При этом Арина превращала в ад не только свою жизнь, но и жизни родных. После смерти отца она устраивала в квартире матери попойки, воровала у родительницы. Алле Ларионовой пришлось разменять свою недвижимость, и оставить одну из квартир дочери, чтобы уберечь себя.

Закончила жизнь Арина при страшных обстоятельствах — она умерла во время очередной пьянки. Тело женщины пролежало несколько дней нетронутым, так как друзья думали, что та спит.

«Я вызвала милицию, позвонила сожителю Арины, чтобы узнать, куда ее отвезли. Узнав все, я отправилась в морг и узнала, что уже назначены даже похороны. Я стала выяснять, как же так. Медсестра мне показала письмо, что кто-то берет на себя похороны Арины Рыбниковой», — рассказала подруга Аллы Ларионовой «Собеседнику».

Вероятно, это были черные риелторы, но они не знали, что Арина давно написала дарственную на квартиру, завещая ее сестре Елене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, была ли взаимной любовь в семье Рыбникова и Ларионовой.