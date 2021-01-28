Шнуров рискует сесть на два года из-за заявления на Пригожина

У заявления генпродюсера RTVi Сергея Шнурова в отношении Иосифа Пригожина нет правовых перспектив: шоумен не только не сможет привлечь оппонента к ответственности, но и сам рискует подвергнуться уголовному преследованию. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Пригожина.

Почему у заявления Шнурова на Пригожина нет правовых перспектив?

«Я думаю, что и для самого Сергея Шнурова очевидно, что каких-либо правовых перспектив у его заявления в полицию на Иосифа Пригожина, конечно же, нет. Для того, чтобы был состав преступления, Шнуров, будучи потерпевшим, а он именно таковым себя считает, должен был реально осознавать угрозу и опасность для своего здоровья. Ну и опасаться реализации этой угрозы. Но я думаю, что ни для кого не секрет и всем очевидно, что как таковой угрозы для жизни и здоровья Сергея Шнурова от Иосифа Пригожина не существовало», — сказал Жорин.

Он добавил, что все «публичные перепалки», которые происходили между продюсерами, были инициированы Сергеем Шнуровым. Последний неоднократно пытался эмоционально задеть в своих стихотворениях Пригожина и даже его супругу Валерию.

«Словом, все эти конфликты были инициированы Шнуровым и, конечно же, он не опасался за свою жизнь и здоровье и прекрасно понимал, что те эмоциональные ответы, которые в свой адрес он получал от Пригожина, были направлены на то, чтобы заставить Сергея Шнурова все-таки перестать оскорблять и уделять повышенное внимание Иосифу Пригожину и Валерии», — подчеркнул адвокат.

Почему Шнуров может лишиться свободы из-за заявления на Пригожина?

Однако заявление в полицию переводит конфликт на качественно иной уровень: если до этого спор между продюсерами протекал только в информационном поле, то теперь переместился в правовое. Неосторожные действия в этой зоне могут иметь весьма негативные последствия для заявителя.

«Никакой реальной опасности или угрозы жизни и здоровью для Шнурова со стороны Пригожина нет. А поскольку Шнуров это прекрасно понимал в момент подачи и написания заявления, то здесь может развернуться история иначе. Когда делается заявление о преступлении, заявителя предупреждают об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Это 306 статья УК РФ. И если будет установлено, что Сергей Шнуров в момент написания заявления реально никакой опасности для своей жизни и здоровья не осознавал, и ее не было, то в отношение Шнурова может быть возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос», — предупредил Жорин.

Зачем Шнуров написал заявление на Пригожина?

Адвокат считает, что мотивом Шнурова для подачи заявления в полицию было не чувство тревоги за свою безопасность, а желание отвлечь внимание общества от своих «неудачных публичных выступлений». В пример юрист привел скандальные вопросы Шнурова во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Конечно, Иосиф Игоревич это (подачу заявления в полицию — Прим. ред.) воспринял иронично. Мы даже предположили, что, возможно, заявление Шнуров подал по ошибке. Может быть, он написал стихотворение, хотел выложить его в Instagram, но по ошибке направил его в полицию. Кстати говоря, мы не исключаем, что заявление в полицию Шнуров также мог написать в стихах. В интернете очень много есть различных судебных исков, заявлений в правоохранительные органы, которые были сделаны в стихах», — иронизирует Жорин.

В заключение он подчеркнул, что принял вместе с Иосифом Пригожиным принял решение добиваться того, чтобы Сергея Шнурова привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Справка

Наказание по первой части статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» предусматривает: штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года; либо обязательные работы на срок до 480 часов; либо исправительные работы на срок до двух лет; либо принудительные работы на срок до двух лет; либо арест на срок до шести месяцев; либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал 5-tv.ru, поводом для недавнего визита Сергея Шнурова в полицию стали угрозы со стороны продюсера Иосифа Пригожина. По словам адвоката шоумена, его клиенту поступали SMS-сообщения от продюсера, содержание которых можно квалифицировать в качестве угрозы. Кроме того, в одном из интервью Пригожин говорил, что «треснет по башке» Шнурова из-за нападок на его супругу Валерию.