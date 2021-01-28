«Сане бы понравилось»: Руслан Белый устроил стендап у гроба актера Шаляпина

Комик и продюсер Руслан Белый, коллега Александра Шаляпина по Stand Up Show на ТНТ, во время прощальной церемонии превратил свою речь о покойном в минутку юмора. У гроба он выступил с несколькими шутками о жизни Шаляпина и признался, что за 41 год тот добился немалых высот как в профессиональной, так и в личной жизни. Присутствовавшие на церемонии прощания в ритуальном зале Троекуровского кладбища одобрительно посмеялись над тем, каким представил Белый Шаляпина.

«Сане бы точно понравилось, что очень много телекамер здесь сейчас, это 100%. Я думаю, что у Санька, несмотря на тот короткий срок, всего было много. У него было много татуировок, много классных шуток, много жен и, благодаря его образу жизни, было много классных историй, которые останутся с нами на пленке, в цифровом эфире и так далее. Он снялся в „Бумере“ и в отличие от моих комиков выступал в „Крокусе“. Саня, спасибо тебе большое. У тебя осталась прекрасная дочь, родственники, друзья, ты вместе с нами», — сказал Белый, после чего зал зааплодировал.

Актер, стендапер и шоумен Александр Шаляпин скончался 25 января в возрасте 41 года. Вдова комика нашла его тело в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Анастасия открыла дверь своим ключом, увидела следы крови и сразу позвонила другу. Она побоялась входить в жилище одна. По официальным данным, смерть Шаляпина наступила за 10-12 часов до приезда супруги. Предполагается, что Александр мог свести счеты с жизнью. Правоохранители проводят соответствующую проверку.

По словам директора Шаляпина, которые подтверждают и близкие артиста, в прошлом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений артист остался без работы. Утешил его, как уже бывало прежде, алкоголь. Шаляпин пытался побороть пагубную привычку и неоднократно проходил лечение в наркологических центрах. Представитель программ реабилитации РФ в ООН Никита Лушников и друг актера считает, что Шаляпин не хотел умирать, а просто сделал неудачную попытку привлечь к себе внимание.

Шаляпин снимался в фильмах и сериалах «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Страна Оз», «Бабушка легкого поведения» и других. Он работал на популярной радиостанции, играл в спектаклях Театра. Doc., а также стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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