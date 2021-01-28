«Мама, я счастливый человек»: мать актера Шаляпина о последнем разговоре с сыном

Стендапер Александр Шаляпин был рожден, чтобы стать актером — так сказала его сраженная горем мать на церемонии прощания с сыном в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Она поблагодарила всех, кто пришел проводить актера в последний путь, и заметила, что не была рада идее Александра стать артистом, но судьба Шаляпина будто была предопределена.

«Он родился и сразу стал актером. В детском саду — все спектакли. В школе мне директор говорил: „Тише, тише, Шаляпин выступает!“. Он был журналистом талантливейшим, он писал, на радио выступал, это был творческий человек из семьи Шаляпина. Все Шаляпины в душе артисты. И у них у всех единственный этот недостаток (юморист страдал алкогольной зависимостью — Прим. ред). Вот сидит его дочь, которую он больше всех на свете любил!» — сокрушалась женщина.

По словам родительницы, жизнь Шаляпина была счастливой: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России. Особенно Шаляпин любил бывать на Алтае, с удовольствием брал в поездки жену. Но пристрастие к спиртному погубило его, несмотря на талант и блестящие перспективы.

«Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления!» — обратилась женщина к достойным артистам, которые губят свою жизнь пагубными привычками.

Актер, стендапер и шоумен Александр Шаляпин скончался 25 января в возрасте 41 года. Вдова комика нашла его тело в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Анастасия открыла дверь своим ключом, увидела следы крови и сразу позвонила другу. Она побоялась входить в жилище одна. По официальным данным, смерть Шаляпина наступила за 10-12 часов до приезда супруги. Предполагается, что Александр мог свести счеты с жизнью. Правоохранительные органы проводят соответствующую проверку. Близкие комика и битбоксера до сих пор не верят в произошедшее.

«Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: «Мама, я счастливый человек». Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: «Мама, стендап всегда будет, они (коллеги-юмористы — Прим. ред.) всегда будут любимыми», — рассказала мама Шаляпина

По словам близких, в последнее время артист страдал не только от алкоголизма, но и от депрессии. Шаляпин пытался побороть пагубную привычку и неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах. Представитель программ реабилитации РФ в ООН Никита Лушников считает, что Шаляпин не хотел умирать, а просто сделал неудачную попытку привлечь к себе внимание.

Комик был участником Stand Up Show на ТНТ. Он снимался в фильмах и сериалах «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Страна Оз», «Бабушка легкого поведения» и других. Александр Шаляпин играл в спектаклях Театра. Doc., стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал о покойном радиоведущий и коллега Шаляпина по работе на станции Maximum Михаил Климов на церемонии прощания.