Тревожные звоночки: какие болезни предшествуют раку печени

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 341

Эксперт назвал вирусы, от которых в России ежегодно умирают до 30 тысяч человек.

Тревожные звоночки: какие болезни предшествуют раку печени

Фото: depositphotos / Tharakorn

Одна из самых опасных причин развития рака печени — вирусы гепатитов В и C. Смертность в России от этих заболеваний крайне высока, говорят специалисты.

«Человек, скончавшийся от рака печени, регистрируется как умерший от онкологического заболевания. А то, что этот рак печени наступил вследствие инфицирования вирусом гепатита С, в статистике не учитывается» — рассказал KP.RU специалист по вирусным гепатитам, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Эксперт подчеркнул, что в России от развития хронических гепатитов B и C ежегодно умирают от 25 до 30 тысяч человек. Именно вирусные гепатиты до сих пор остаются большой проблемой, хотя смерть от цирроза или рака печени не классифицируется, как инфекционная патология.

Сейчас существует лекарство от гепатита С, которое позволяет полностью избавиться от вируса в 95% случаев. Получить препарат можно в рамках региональных программ или обязательного медицинского страхования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасные болезни приводят к резкому похудению и как их распознать.

-17° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.19
-0.17 82.93
-0.19
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

11:00
Сергей Жорин о дружбе с Петросяном: «Он начинал свою карьеру с Утесовым. Это, как кормил динозавров»
10:44
Доктор Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона» в разных странах
10:28
Томский поджигатель рассказал, как устроил пожар во второй «Ленте»
10:12
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака
9:56
Клава Кока и торт с Милохиным: Бородина организовала для дочери TikTok-вечеринку
9:40
Предотвратить неотвратимое: Главные военно-политические скандалы 2021 года

Сейчас читают

Атомную подлодку «Генералиссимус Суворов» вывели из эллинга на «Севмаше»
Почему в новогоднюю ночь нужно сыпать соль под порог
Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым
Сергей Жорин: «Захожу в серьезные дела, а некие закомплексованные коллеги шутят — что это пришло»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год