Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12 человек

Число погибших в результате страшного ДТП в Самарской области с участием грузовика и микроавтобуса увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации», — говорится в описании к видео, опубликованном на странице СК РФ в YouTube.

Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил направить на место ДТП наиболее опытных следователей-криминалистов центрального аппарата. Ход расследования уголовного дела, возбужденного после аварии, Бастрыкин взял на личный контроль.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло вечером на трассе М5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Губернатор региона Дмитрий Азаров не так давно сообщал об 11 погибших. Изначально сообщалось о шести скончавшихся на месте.