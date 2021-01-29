Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12 человек

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Игорь Рязов
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Немногим ранее губернатор Самарской области сказал, что в результате жуткой аварии погибли 11 человек.

Фото, видео: МЧС РФ, СК РФ

Число погибших в результате страшного ДТП в Самарской области с участием грузовика и микроавтобуса увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации», — говорится в описании к видео, опубликованном на странице СК РФ в YouTube.

Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил направить на место ДТП наиболее опытных следователей-криминалистов центрального аппарата. Ход расследования уголовного дела, возбужденного после аварии, Бастрыкин взял на личный контроль.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло вечером на трассе М5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Губернатор региона Дмитрий Азаров не так давно сообщал об 11 погибших. Изначально сообщалось о шести скончавшихся на месте.

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