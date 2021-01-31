Катастрофы и золотое время для творчества: астропрогноз на февраль 2021 года

Февраль 2021 года можно условно разделить на три неравные части — каждый из этих периодов отличается своими рисками и перспективами для представителей разных знаков зодиака. Поэтому карьерные планы и личные отношения лучше строить в соответствии со знанием об «опасных» датах? Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

«Первая часть до 9 февраля включительно. Это время повышенной активности, травмоопасности, конфликтов, а также любых протестных и раздражающих действий. Это тот момент, когда вы можете попасть в очень неприятную ситуацию или пострадать. Будьте аккуратны за рулем, а также не вписывайтесь ни в какие агрессивные истории и старайтесь быть подальше от толпы», — рекомендует эксперт.

Вторая часть месяца — с 10 по 21 февраля — тоже будет полна неожиданностей и неприятных сюрпризов. Особенно опасными Никольская назвала 17-е, 18-е и 19-е числа. Расслабиться и почувствовать себя уверенно можно будет только после 20-го числа.

«Это время повышенной сложности, активности и первый из очень четких квадратов между Сатурном и Ураном. Это период, когда возможны колоссальные перемены в мире, а также большие катастрофы, в том числе и природные. Потому постарайтесь в эти дни никуда не летать, не экспериментируйте, не заводите новых знакомств», — предупреждает астролог.

Период ретроградного Меркурия продлится с 1 по 21 февраля. Именно его воздействие объясняет все беды, которые могут произойти с неосторожными представителями всех знаков зодиака. Но с 22 февраля наступит третий период месяца, когда Меркурий выйдет в нормальное директное движение и подарит возможность отдохнуть от поджидающих на каждом углу неурядиц.

«Хорошие дни — с 22 по 28 февраля. Это хорошее время для того, чтобы заводить отношения, знакомства, влюбляться, делать что-то новое, создавать интересные проекты и вообще „звездить“ максимально», — говорит Никольская.

При этом, весь февраль 2021 года будет благоприятным для людей, которые занимаются творчеством, работают в IT-сфере, для дизайнеров любых рангов и направлений.

«Для вас сейчас золотое время. Водолей - это ваш период! Венера сейчас будет в Водолее с 1 по 25 февраля, поэтому творите, придумывайте, вам и карты в руки. Для всех остальных — нужно быть более внимательными и аккуратными», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы астропсихолога Инги Лозанчич о том, как без потерь пережить период ретроградного Меркурия.