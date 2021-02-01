Денежные ритуалы и техника исполнения желаний: Как привлечь удачу в феврале 2021 года

Астропсихолог, мастер-рейки Олеся Мезенцева рассказала в интервью 5-tv.ru, что наступивший февраль можно назвать месяцем-перфекционистом: он начинается с понедельника, заканчивается воскресеньем, а каждый день недели в нем повторится четыре раза. Такое встречается нечасто, например, предыдущий подобный февраль был в 2010 году, подчеркнула эксперт.

«Китайцы считают, что в такой февраль можно делать денежные ритуалы», — отметила Мезенцева.

Также астропсихолог назвала уникальную зеркальную дату, которая приходится на февраль — 12.02.2021. Она совпадает с китайским Новым годом. Считается, что в этот день можно загадывать желание. Для этого нужно прибегать не только к визуализации задуманного, но и другим методикам.

«Так как это еще и зеркальная дата, есть определенные рекомендации, что можно и что нельзя делать в этот день. Не рекомендуется 12 февраля заключать брак, давать и брать в долг, проявлять агрессию. Рекомендуется расслабляться, посетить массаж, позаниматься спортом, посвятить время своему телу и внутреннему состоянию», — рассказала Мезенцева.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, астролог Алена Никольская рассказала о трех важных периодах февраля и главных рисках в эти дни для всех знаков зодиака.