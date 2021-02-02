Суд изменил приговор Навальному с условного на реальный

На заседании Симоновского суда Москвы, которое прошло 2 февраля в выездном формате в Мосгорсуде, условное наказание блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное. Суд постановил назначить блогеру 3,6 года колонии общего режима. В срок заключения засчитывается нахождение под домашним арестом из расчета 1 день за 1 день, а также его нахождение под стражей с 17 января 2021 по 02 февраля 2021. Таким образом, в колонии он проведет 2,8 года.

Защита блогера сообщила, что намерена обжаловать приговор.

Ранее сотрудники ФСИН обратились в суд с требованием заменить условный срок Навальному на реальный ввиду его уклонения от своих прямых обязанностей. 1 февраля Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называла прошение ФСИН политически мотивированным.

К слову, сегодняшнее решение суда не является ужесточением приговора. С юридической точки зрения — это лишь отмена предоставленных ранее привилегий. Срок для Алексея Навального остался прежним. Изменился только порядок отбытия наказания за совершенные им экономические преступления.

Прокурор во время заседания отметил, что Навальный неоднократно давал в Германии интервью, занимался спортом, однако инспекцию не посещал. По мнению обвинения, тем самым блогер показывал полное пренебрежение законами РФ и должен находиться под стражей с учетом срока, проведенного под домашним арестом.

На прямой вопрос: «Верно ли, что в период с января по август 2020 вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию?» Навальный не ответил ничего конкретного. Он пытался виртуозно уйти от ответа. Прокурору пришлось несколько раз перефразировать вопрос, но безрезультатно. Государственный обвинитель обратил внимание судьи на поведение блогера.

Важно пояснить, что в период лечения блогера в Германии ведомство не направляло никаких запросов и не вызывала Навального. На этот период требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный уведомление проигнорировал и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию так и не предоставил.

В итоге блогера объявили в розыск из-за того, что его местонахождение было определить невозможно. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального, что собственно и было сделано 17 января в аэропорту «Шереметьево» по его возвращению из Германии.

«Такое противоправное поведение Навального явилось основанием для внесения уголовно-исполнительной инспекцией в суд в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ и ч 4 ст. 190 УИК РФ представление об отмене условного осуждения и исполнения наказаниия, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным с учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.

30 декабря 2014 года Замоскворецким районным судом Навальный был осужден и приговорен по делу за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» к наказанию на три с половиной года с испытательным сроком пять лет с возложением ряда обязанностей — в том числе блогер должен был своевременно являться в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. При этом Навальный остается единственным в России человеком, у которого два условных срока одновременно. При этом о политической подоплеке здесь говорить не приходится. «Ив Роше» — это частная французская компания, которая совершенно не зависит от российских властей. В желании признать это дело политическим команде Навального отказали и в ЕСПЧ, заявив, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.

Член Общественной Палаты Максим Григорьев объяснил, почему в ЕСПЧ отказались рассматривать политическую составляющую дела «Ив Роше».

«С делом „Ив Роше“ все ясно и понятно, отдельно отмечу — это не российская компания, это — западная компания, которая посчитала, что ее обманули и предоставила соответствующие документы в правоохранительные органы. ЕСПЧ в свое время рассматривал уже это дело и не установил, что это дело как-то политизировано. Как раз мошенничество там, на мой взгляд, налицо», — считает член ОП.

В 2017 году из-за систематических неявок в инспекцию и административных нарушений испытательный срок был продлен Навальному на один год. При этом 2 июня 2020 года блогер публично оклеветал ветерана Великой Отечественной войны. В отношении Навального возбуждено дело о клевете, которое сейчас рассматривается судом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в тяжелом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Омские медики пришли к заключению, что причина состояния пациента в резком нарушении обмена веществ, ядов или их следов в организме блогера не обнаружили.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что блогер якобы был отравлен «веществом нервно-паралитического действия группы „Новичок“». Однако никаких конкретных доказательств до сих пор представлено не было, несмотря на неоднократные запросы Москвы.

Очередная попытка соратников дважды судимого Алексея Навального дестабилизировать обстановку в России 31 января потерпела неудачу. Недовольные результатами несанкционированной акции 23 января, они попытались исправить положение спустя неделю. Однако итоги дебошей в воскресенье оказались куда более плачевными.

По официальным данным, количество протестующих по всей стране снизилось, минимум, в 3,5 раза. Сподвижники блогера сделали ставку на центры — Москву и Петербург, но аудитория их не поддержала. Так, из всей 20-милионной столицы участие в беспорядках приняли лишь чуть более двух тысяч человек. В культурном центре — в пять раз меньше. Численность активистов в других регионах и вовсе скромна до неприличия.

За призывы выйти на незаконные акции, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в разгар пандемии COVID-19 под стражу угодили, в частности, юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией* (Организация запрещена в РФ — Прим.ред.) Любовь Соболь, координатор московского штаба скандального блогера Олег Степанов, родной брат Навального и даже его супруга Юлия была задержана. Наказаны за нарушение общественного порядка еще сотни активистов и сподвижников блогера. Юные провокаторы попросту остались без «покровителей».

Замерзающих участников незаконных акций согревать приходилось росгвардейцам. На Трубной площади, к примеру, бойцы ОМОН развернули полевую кухню, где пришедшие могли выпить горячего чая. В Новосибирске дебоширам раздавали защитные маски, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции .

Конечно, провокации имели место, но были нечастыми и локальными. Протестующие отважились лишь подорвать несколько петард . Даже стоящие на пути к «месту Х» — СИЗО «Матросская тишина» — железные ворота , они не выломали, а аккуратно сняли и затем поставили обратно. Ну, чтобы не создавать толчею. Ведь бушует COVID.

В социальных сетях участники незаконной акции выражают свое недовольство поведением соратников Алексея Навального, «бросивших» их на произвол судьбы. Юные парни и девушки отмечают, что не хотят «загреметь в тюрьму» по желанию наживающихся на них активистах ФБК*.

Последней каплей в этом деле стали грязные инсинуации относительно псевдорасследования блогера о «дворце» в Геленджике. Журналисты различных медиа лично побывали на территории объекта и доказали, что вместо шикарных интерьеров здесь лишь голые стены и холодный пол. Доверие к Навальному, отмечают юзеры, утрачено навсегда.

В преддверии незаконных акций сотрудники МВД неоднократно предупреждали граждан об ответственности за нарушение общественного порядка. В частности, об уголовном преследовании за призывы к выходу на улицы и применение насилия в отношение силовиков. Ослушавшиеся уже угодили за решетку.

Штрафные санкции будут применены и к административному корпусу соцсетей и мессенджеров. В том числе Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники за игнорирование требований Роскомнадзора о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликовано видео встречи соратника Навального с британским дипломатом.

* — Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.