«У нас разные дорожки»: Нападки Шнурова на Пригожина связаны с отказом Валерии в сотрудничестве?

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о возможной причине конфликта с музыкантом Сергеем Шнуровым. Недавно стало известно о жалобе в полицию от основателя группировки «Ленинград» на мужа певицы Валерии.

Поклонники считали, что проблемы между знаменитостями начались в период самоизоляции. Пригожин пожаловался на положение артистов в пандемию. Тогда многие подняли продюсера на смех, а Шнуров опубликовал оскорбительные стихи на эту тему. В свою очередь, Пригожин полагает, что есть другая причина случившегося.

«Я никогда с ним не общался. Я молчал, пока он не стал трогать Леру. Обо мне говорил — мне было все равно. Лера тоже особо с ним не пересекалась. Несколько лет назад он предлагал ей свой репертуар, она сказала: «Извините, у нас с вами разные дорожки». Это было еще до «Лабутенов“», — сказал он в интервью порталу Sobesednik.ru.

Даже если причина действительно кроется в обиде на Валерию, то непонятно, почему Шнуров не может прекратить конфликт. Пригожин полагает, что это часть будущей предвыборной кампании музыканта.

С весны 2020 года Шнуров и Пригожин обменивались нелестными комментариями в адрес друг друга. Когда стало известно о том, что у музыканта будет третий ребенок, продюсер выразил надежду на завершение конфликта. Но, как пишет ФАН, этого не произошло. Недавно Шнуров написал на Пригожина жалобу в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пригожин отреагировал, узнав о жалобе Шнурова на него в полицию.