Спит на мамином животике: Невестка Валерии поделилась нежным видео с дочкой

Невестка известной российской певицы Валерии Лиана Шульгина опубликовала в Instagram трогательное видео со своей месячной дочерью Селин. Молодая мама показала, как кроха сладко спит на ее животе. По словам супруги Арсения Шульгина, прижавшись к ней в таком положении, девочка забывается крепким и спокойным сном.

«Моя маленькая Вечеринка сегодня очень долго спала… И что мы будем ночью делать? Как же мы любим спать на мамином животике», — прокомментировала Лиана умилительные кадры в разделе сторис.

Сын Валерии от продюсера Александра Шульгина Арсений и его возлюбленная Лиана поженились летом 2020 года. Их свадьба стала одним из главных событий в жизни звезд шоу-бизнеса в период пандемии. К тому моменту девушка уже была беременна.

Instagram @lianashulginaa

Маленькая Селин — первая внучка артистки. И ее рождение стало настоящим подарком знаменитому семейству Валерии на Новый год. В роддом счастливые молодые родители отправились вскоре после боя курантов, и 1 января 2021 года девочка появилась на свет. На днях в социальных сетях появилось фото крохи в нарядном розовом платьице — так Шульгина напомнила фанатам, что дочке исполнился один месяц.

22-летний Арсений— младший из троих детей Валерии. Его жене Лиане недавно исполнилось 23 года. Необычное имя наследницы, которое выбрали ей Шульгины — это сочетание их собственных имен.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лиана Шульгина рассказала своим подписчикам в Instagram о первой бессонной ночи из-за маленькой дочери. По словам молодой мамы, до этого момента малышка еще ни разу не заставляла ее бодрствовать до самого утра.