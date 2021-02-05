Прибывший в Бабушкинский суд Москвы, где начинается заседание по делу оскорбившего ветерана Алексея Навального, 1-й секретарь посольства Франции Иуан Юрес оказался чуть более разговорчивым, чего его британский коллега, замеченный журналистами ранее.

«Международное право и российское законодательство предусматривает возможность следить за судебным делом».

«Вы приехали просто посмотреть?»

«Следить за этим делом. Европейский союз и Франция выразили озабоченность ситуацией с Навальным и сказали, что будут следить за этим делом», — повторил Юрес заученную позицию.

На остальные вопросы дипломат отказался отвечать, заявив, что он больше не будет отвечать на какие-либо вопросы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, представитель Британии на вопросы журналистов о цели своего присутствия около суда не ответил. К слову, ранее к Бабушкинскому суду столицы подъехала машина с дипломатическими номерами.

Дело о клевете в отношении Навального было возбуждено после его комментариев в адрес ветерана — Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце лета 2020 года суд приостановил процесс по этому делу в связи с госпитализацией блогера в германскую клинику, в начале 2021 года Навальный был задержан по возвращению из Берлина в Россию.

У Навального уже имеются две судимости — по делу «Кировлеса» — он был приговорен к пяти годам колонии, однако позже суд заменил ему этот срок на условный, и по делу о хищениях в «Ив Роше». Вместе с ним по этому делу проходил его брат Олег Навальный. Как ранее сообщали в прокуратуре, блогер — единственный в России, кто имеет два условных срока.

В начале февраля Симоновский суд в рамках выездного заседания постановил назначить Навальному три года и шесть месяцев колонии вместо условного срока, в связи с многократными нарушениями блогером условий испытательного срока.