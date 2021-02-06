«Измены не прощаю»: жена танцора Папунаишвили об истинной причине развода

Жена популярного российского танцовщика Евгения Папунаишвили ушла от него из-за постоянных измен. Об этом сообщила сама стилист Салима Бижабер после того, как хореограф оповестил своих подписчиков о расставании с женой.

Участник «Танцев со звездами» заявил, что они с Бижабер не будут давать интервью или комментировать свое расставание. Однако у знойной итальянки были другие планы. Оказалось, она устала читать сплетни об их семье в СМИ. Свое откровение она сопроводила цитатой английского философа Уильяма Уэвелла.

«На протяжении пяти лет я боролась за семью ради нашей общей дочки, я закрывала на многое глаза, я прощала, верила и возвращала! Но, к сожалению, сохранить семью не удалось, измены я не прощаю», — выложила Салима эмоциональный пост в Instagram.

Женщина поблагодарила Папунаишвили за общую дочь и обещала, что попытается «оправдать» его недостойное поведение в ее глазах. Как пишет «Экономика сегодня», так Бижабер решила поставить окончательную точку в их отношениях.

Instagram @lasabrin

Новости от Салимы стали неожиданностью для поклонников пары. Многие полагали, что развод стал следствием отношений на расстоянии — Папунаишвили работает в Москве, а Салима — в Италии.

«Это в первую очередь его проблема, не ваша»;

«Переживать измены — это ужасно, лучше быть честной с собой и найти свое счастье, а вы этого достойны!»;

«Вот бы никогда не подумала, что он может вам изменить»;

«Ну если даже таким шикарным женщинам изменяют…»;

«Со стороны казалось, он вас боготворит», - написали они в комментариях у Салимы.

Слухи про расставание Папунаишвили с матерью его дочки Софии ходили уже давно. Еще в сентябре знакомые хореографа проболтались, что пара много месяцев не живет вместе. Причиной одни называли пандемию коронавируса, а другие — интерес Евгения к представителям собственного пола. Однако осенью супруги все отрицали.

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