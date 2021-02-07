Видео самоудовлетворения Даны Борисовой всколыхнуло интернет

Интимное видео, на котором, предположительно, Дана Борисова занимается самоудовлетворением, снимая себя на камеру, появилось в нескольких Telegram-каналах.

На записи, предположительно, звезда телепередачи «Армейский магазин» демонстрирует оголенную грудь и ласкает себя руками, глядя прямо в глаза своему зрителю. Точнее зрителям, которых теперь сотни, а может, и тысячи.

Пользователи сети уже окрестили Дану «новым Артемом Дзюбой» — осенью 2020 года из-за аналогичного скандала футболист пропустил несколько матчей сборной России. Спортсмен тогда признался, что его телефон был взломан, а сам он подвергся шантажу, пишет «Экспресс газета».

Соцсети

Борисова же появление в сети эротического видео пока никак не прокомментировала. К слову, этот ролик уже появлялся на просторах интернета в мае 2017 года.

Накануне певица и ведущая Анна Калашникова рассказала блогеру Алене Жигаловой, что Борисова присылала ей свои откровенные фотографии. Также, по словам Анны, Дана часто вела себя странно и буквально преследовала артистку на передачах с непонятной целью.

В ответ на заявление Калашниковой, как ранее сообщал 5-tv.ru, Дана Борисова раскрыла, кому шлет свои интимные снимки.