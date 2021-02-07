Семенович дерзко ответила Быстрову на предложение отрезать ей грудь

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Егор Измалкин
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Звезда отразила нападки футболиста, напомнив о своих спортивных достижениях.

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» и бывшая фигуристка Анна Семенович ответила футболисту Владимиру Быстрову на предложение отрезать ей грудь. Видеообращение к спортсмену она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Мне кажется это поведение какого-то аморального мужчины», — заявила Анна.

Ранее бывший игрок российской сборной заявил в интервью порталу «Спорт-Экспресс», что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

Семенович в своем видео подчеркнула, что у нее не «сиськи, а грудь». При этом она напомнила, что добилась успехов в спорте и имеет звание мастера спорта международного класса.

«А вам, дорогой Владимир, тоже бы стоило что-то отрезать, чтобы это не мешало вам бегать по полю и забивать больше голов», — парировала звезда и призвала спортсмена не хамить, ведь они даже не знакомы.

Instagram @ann_semenovich

 

Поклонники Семенович заступились за нее. Они посчитали, что та не зря дала отпор спортсмену.

«Достойный ответ хаму!»

«Бред какой-то он несет, от него толку нет на поле»;

«Стыдно за таких мужчин. Анна, вы умничка, правильно все сказали», — написали пользователи в комментариях.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анна Семенович ответила хейтерам, которые в последнее часто критикуют ее за лишний вес.

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