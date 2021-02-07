Семенович дерзко ответила Быстрову на предложение отрезать ей грудь
Звезда отразила нападки футболиста, напомнив о своих спортивных достижениях.
Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» и бывшая фигуристка Анна Семенович ответила футболисту Владимиру Быстрову на предложение отрезать ей грудь. Видеообращение к спортсмену она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Мне кажется это поведение какого-то аморального мужчины», — заявила Анна.
Ранее бывший игрок российской сборной заявил в интервью порталу «Спорт-Экспресс», что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».
Семенович в своем видео подчеркнула, что у нее не «сиськи, а грудь». При этом она напомнила, что добилась успехов в спорте и имеет звание мастера спорта международного класса.
«А вам, дорогой Владимир, тоже бы стоило что-то отрезать, чтобы это не мешало вам бегать по полю и забивать больше голов», — парировала звезда и призвала спортсмена не хамить, ведь они даже не знакомы.
Поклонники Семенович заступились за нее. Они посчитали, что та не зря дала отпор спортсмену.
«Достойный ответ хаму!»
«Бред какой-то он несет, от него толку нет на поле»;
«Стыдно за таких мужчин. Анна, вы умничка, правильно все сказали», — написали пользователи в комментариях.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анна Семенович ответила хейтерам, которые в последнее часто критикуют ее за лишний вес.
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