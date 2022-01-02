Эффект есть или нет? Косметолог раскрыла правду о пользе патчей для кожи

Корейские патчи заняли уверенное место в арсенале средств по омоложению у многих девушек. Однако некоторые до сих пор сомневаются, есть ли реальная польза от их применения. Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала 5-tv.ru, почему патчи — достаточно эффективное средство по уходу за кожей.

Польза патчей

По словам эксперта, патчи на самом деле помогают. Ведь они предназначены в первую очередь для периорбитальной зоны — области вокруг глаз. Стресс, усталость, недосып, неправильное питание в большинстве случаев отражаются именно там в виде отеков или темных кругов. А патчи идеальны для борьбы с подобными проблемами.

«Там очень тонкая верхняя пластинка кожи, под ней мало жировой клетчатки. То, что мы называем темными кругами, как правило, — это и есть просвечивающие сосуды и мышцы. Они и дают красноватый оттенок», — пояснила Морозова.

Патчи были созданы в Южной Корее, где косметология находится на очень высоком уровне. Поэтому сомневаться в их эффективности не приходится. Они охлаждают кожу, уменьшают отечность, успокаивают раздражение и уменьшают возрастные изменения кожи, говорит эксперт.

Обязательные правила

В одной упаковке обычно 60 патчей — на 30 применений. Чтобы они сохраняли свои полезные качества их следует правильно хранить.

«В принципе, стоит хранить их в холодильнике. Главный минус — при открывании банки внутрь могут попасть микробы, так что доставать их лучше специальной ложечкой и прохладными наносить на область нижнего века», — посоветовала косметолог.

Простая процедура продолжительностью в 10-15 минут отлично влияет на состояние кожи и ее внешний вид. Но стоит помнить, что после снятия патчей кожу следует очистить от остатков эссенции, чтобы предотвратить возможное раздражение.

От чего помогают патчи?

Любая кожа индивидуальна, поэтому подбирать патчи следует, учитывая ряд факторов. Это тип кожи, ее состояние на данный момент, хронические проблемы.

«Важно читать состав на баночке. При проблемной коже, темных кругах нужно подбирать патчи с ромашкой, витамином С. У кого мелкие морщины и сухая кожа — надо брать увлажняющие патчи», — разъяснила Морозова.

Патчи — не панацея, но они могут облегчить жизнь и избавить от необходимости «замазывать» тональными средствами синяки под глазами. Но нельзя забывать и о реакции на конкретные средства в составе. Если на какие-то вещества из состава есть аллергия, то патчи вызовут покраснение глаз, зуд и боль.

«Мое отношение к патчам — положительное. Используйте их по назначению, следите за целостностью упаковки, храните их в холодильнике, используйте профессиональные новинки с микроиглами (спикулы — Прим. ред.), и ваша кожа вокруг глаз будет сиять, блестеть и радовать», — резюмировала косметолог.

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