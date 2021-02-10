Очередным скандалом завершилась встреча певицы Марии Максаковой с матерью погибшего супруга, депутата Дениса Вороненкова. После эмиграции на Украину звезда и ее муж не видели родственников много лет. В 2017 году политика убили. По возвращении на родину, артистка попыталась наладить отношения со свекровью, но все тщетно.

В эфире ТВ-шоу Дмитрия Борисова Людмила Николаевна и Мария вступили в очередную словесную перепалку. Оперная дива объясняла: она не может простить свекрови критики в адрес Вороненкова после его гибели. Мама депутата, в свою очередь, требовала встречи с внуком Иваном.

«Я ничего от нее не хочу! Я хотела увидеть внука! Смотрю Instagram, а там только Маша с устрицами!» — парировала женщина.

«Внука дам!» — пообещала при гостях в студии Максакова.

Но тут же напомнила бабушке, что мальчику банально негде жить в Москве. Поэтому посоветовала принять участие в решении квартирного вопроса. Людмила Николаевна, в свою очередь, заявила, что Мария и так всю жизнь жила за счет супруга. Значит, денег на недвижимость предостаточно. Сама звезда, конечно, это отрицала.

«Ты меня всегда пинаешь от себя! Мама у тебя плохая — она тебя обидела. Людмила Николаевна тебя обидела!» — возмущалась мама покойного Вороненкова.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В заключение женщина посоветовала Максаковой для начала наладить отношения с собственной матерью, о которой певица благополучно «забыла», уехав на Украину, а также с детьми от союза с предпринимателем Владимиром Тюриным.

Не раз за этот вечер глаза Людмилы Николаевны наполнялись слезами от горечи и обиды. Но найти общий язык с невесткой она так и не смогла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему мама Марии Максаковой отказалась встречаться с наследницей после долгой разлуки.