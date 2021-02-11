Как правильно загадать желание и разбогатеть в китайский Новый год — советы шамана

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Рита Цветкова
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Праздник наступит поздним вечером 11 февраля 2021 года — еще есть время подготовиться!

Как правильно загадать желание и разбогатеть в китайский Новый год — советы шамана

Фото: Depositphotos / szefei

Как в китайский Новый год загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось, а также привлечь удачу и финансовые потоки? Все это знает исследователь тибетской астрологии, хранитель духовного наследия Духа Волка, шаман Карагай.

Праздник в 2021 году состоится 12 февраля в 03:05 по пекинскому времени. В Москве в тот же момент будет 22:05 11 февраля. Поднебесная, согласно своему летоисчислению, встретит 4719 год.

Исполнение желаний, загаданных в Новый год, шаман Карагай объясняет тем, что коллективная энергия множества людей делает этот период энергетически сильным, способным материализовать мысли и осуществлять мечты. «Заряженными» будут целых 15 дней, начиная с вечера 11 февраля. 

В эти две недели важно быть очень аккуратным в помыслах, ведь все они могут реализоваться. Никому нельзя желать зла, грустить и думать о плохом. Важно дать волю радости, проявлениям любви. Словом, наслаждаться жизнью, а не сетовать на нее. 

«Новый китайский 4719 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка… Китайцы считают Быка символом упорства, трудолюбия, консерватизма и терпения. Таким образом, в год Быка загадывать богатство можно и нужно, Бык непременно исполнит ваше желание, но при условии наличия у вас его титульных качеств», — говорит шаман.

Depositphotos /stas-bejsov

Загадывающие богатство должны помнить — оно не обрушится на вас внезапно. Деньги придут в качестве награды за упорный труд. Чтобы все задуманное сбылось, все две «волшебные» недели нужно засыпать с благодарностью за дары судьбы. А оформив мечту в слова, о ней нужно тут же забыть.

«Дав Вселенной конкретное задание, позвольте ей спокойно им заняться, а сами тем временем упорно и терпеливо, как Бык, стройте под загаданное чудо вполне земную базу — укрепляйте свое здоровье и авторитет, улучшайте качество своего труда и развивайте бизнес, любите близких и заботьтесь о них. Тогда и ответ китайского Нового года будет симметричным», — учит шаман.

Желания нужно четко и разборчиво написать черными чернилами на красной бумаге (красный в Китае считается цветом удачи — Прим. ред.). Проверив точность описания мечты, можете убрать записку в тайное место, о котором лучше забыть, пишет «Московский комсомолец». Самых проворных и послушных исполнителей ритуала высшие силы наградят вожделенными дарами.

Белый Металлический Бык отвечает за благополучие всего предстоящего года. А значит, необходимо правильно подобрать подарки друзьям и близким, чтобы привлечь внимание покровителя года, а также соблюсти правила привлечения финансового благополучия. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отметить китайский Новый год, чтобы привлечь богатство в 2021 году. Советами поделилась экстрасенс, астролог и нумеролог Алена Полынь.

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