Чуть не закончились убийством: Любимов ошарашил признанием о конфликте на съемках

Любимов раскрыл детали напряженной атмосферы на съемках сериала «Улей»

Актер Илья Любимов на премьере детективного сериала «Улей» признался корреспонденту 5-tv.ru, что напряженная атмосфера на площадке едва не привела к реальной физической расправе между режиссером и артистами.

По словам Любимова, во время съемок, особенно в ночные смены, актеры переставали различать, где заканчивается персонаж и начинается реальный человек. Эта психологическая нагрузка и серьезные разногласия с постановщиком довели команду до критической точки.

«Наверное, фактически у нас в какой-то момент произошло, можно сказать, убийство на съемочной площадке, но его удалось предотвратить», — заявил артист.

На уточняющий вопрос журналиста, планирует ли он раскрывать подробности, Любимов ответил отрицательно.

«Не хочу, чтобы вмешались соответствующие органы. Но, слава богу, этого не произошло, но все было на грани. Настолько сильны были противоречия между режиссером и некоторыми актерами. Недалеко было практически до того, что происходит, собственно, в картине», — поделился он.

На той же премьере Любимов поделился и куда более мирными и позитивными мыслями. Артист приоткрыл секрет своего семейного счастья с актрисой Екатериной Вилковой, с которой они вместе уже 15 лет. По словам Любимова, его супруга во всем его слушается, хотя внешне это может показаться неочевидным. Главным же залогом крепкого брака актер считает умение меньше думать о себе. Пара поженилась в 2011 году, сейчас они воспитывают двоих детей — 14-летнюю дочь Павлу и 12-летнего сына Петра.

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