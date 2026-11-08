Кошка — главный питомец: Россия возглавила глобальный рейтинг

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 33 0

По данным международных опросов и отчетов, кошка живет в 59% российских домохозяйств — это абсолютный рекорд среди всех стран мира.

Почему у россиян дома часто живут кошки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия обогнала США и Китай по популярности кошек в доме

Согласно данным опросов Rakuten Insight, отчетов FEDIAF и TGM Global Pet Care Report за 2024–2026 годы, кошка есть в 59% российских домохозяйств. Этот показатель стал самым высоким в мире. В тройку лидеров также вошли Румыния (48%) и Индонезия (47%). Замыкают пятерку Филиппины (43%) и Таиланд (42%). В США кошка живет в 37% домов, в Латвии — в 37%, а в Венгрии — в 35%.

Почему же в России кошка стала настолько популярным питомцем? По мнению экспертов, решающую роль играет удобство содержания в городской квартире. Кошку не нужно выгуливать, она занимает меньше места, чем собака, и обходится дешевле в содержании. Кроме того, историческая привычка относиться к кошке с уважением, как к домашнему животному, охранявшему запасы от грызунов, также сохраняется в быту.

В Юго-Восточной Азии число кошачьих домохозяйств стремительно растет за счет урбанизации и увеличения среднего класса. В Таиланде пять местных пород — сиамская, супхалак, корат, конжа и кхао мани — официально признали национальными символами. А рынок товаров для кошек в стране достиг 368 миллиардов бат.

По общему числу кошек в стране лидируют США (около 74 миллионов), Китай (около 53 миллионов) и Россия (около 25 миллионов). Бразилия замыкает четверку с 22 миллионами животных.

Недавно исследователи нашли объяснение тому, что порой кажется владельцам кошачьим безразличием. Изучив поведение 310 домашних кошек, специалисты пришли к выводу, что за настороженностью и избеганием контакта часто скрывается самая настоящая застенчивость — схожая с той, что бывает у маленьких детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Был гол как сокол, а женился на красавице: Любимов о браке с Вилковой
7:23
Бедным не беспокоить: Волочкова перечислила требования к будущему мужу
7:12
Чуть не закончились убийством: Любимов ошарашил признанием о конфликте на съемках
6:58
Кошка — главный питомец: Россия возглавила глобальный рейтинг
6:45
Любила, ждала, теряла и не ломалась: какой запомнят Лидию Федосееву-Шукшину
6:35
Холодильники сходят с ума, а нейросети пугают раком — чем обернулся бум ИИ

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
Вооружен до зубов и стрелял на ходу: как Краков пережил первый в новейшей истории теракт
«Каждое утро знакомится с внучкой»: у Бари Алибасова серьезные проблемы с памятью
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео