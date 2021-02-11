Босой ногой под дых: Видео драки актера Епифанцева с посетителями бара в центре Петербурга

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 862

Ожесточенная потасовка с участием столичного бомонда началась после того, как знакомая режиссера фильма «Дочь тьмы» разбила стакан о лицо актрисы Анастасии Веденской.

Фото, видео: Instagram @vladimirepifantsev69; 5-tv.ru

Известная российская актриса Анастасия Веденская стала участницей драки, которая произошла в одном из баров в центре Петербурга. Сообщается, что группа актеров, среди которых были Веденская и ее бывший муж Владимир Епифанцев, после премьеры фильма «Дочь тьмы» отправились в питейное заведение на улице Марата, чтобы отметить показ картины. В ходе вечеринки у Веденской внезапно возник конфликт со знакомой режиссера фильма.

Видео, на котором запечатлена ожесточенная потасовка, оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, что за одним из столов сидит группа людей. Внезапно одна женщина встает и разбивает пивной бокал о лицо девушки напротив.

«Это было ужасно. Я, конечно, слышала, что в Питере расчленяют, но сама с подобной агрессией столкнулась впервые. Мы сидели, потом они перешли на более крепки напитки. Сначала режиссер стал проявлять агрессию, проявлял словами. Мы коснулись темы о домашнем насилии. Я говорила, что муж не имеет право рвать на своей жене одежду, а режиссер сказал: „конечно имею“. Потом девушка неожиданно проявила агрессию, кинула в меня бокал», — рассказала в интервью 5-tv.ru исполнительница главной роли фильма «Дочь тьмы».

В какой-то момент в разборку вмешался Владимир Епифанцев. Он швырнул девушку, сидевшую за столиком, которая набросилась со стаканом на бывшую жену актера Анастасию Веденскую. Также на записи видно, что в момент драки на Епифанцеве почему-то нет обуви.

Анастасия Веденская также поведала, что удар был таким сильным, что осколки стекла впились ей в лоб, и кровь стала заливать глаза. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь. Позже актриса написала на обидчиков заявление в полицию. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Веденская рассказала о шокирующих подробностях сексуальных фантазий бывшего мужа Владимира Епифанцева. В шоу «Секрет на миллион» она описала хоум-видео, которые снимал супруг.

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