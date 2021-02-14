«Прихода нет»: Татьяна Васильева собралась стать уборщицей из-за безденежья

Актриса Татьяна Васильева собралась разносить пиццу и убирать чужие квартиры. К такому решению ее подтолкнули тяжелая финансовая ситуация в семье и отсутствие возможности помогать родственникам, рассказала она в эфире одного из федеральных каналов.

«Расходы есть — прихода нет, — пояснила звезда „Самой обаятельной и привлекательной“. — У меня все в порядке, у меня душа болит только за них (родственников - Прим. ред.)».

В свои 73 года Васильева — главный добытчик для себя, детей и внуков. Она всегда поддерживала их деньгами, но пандемия серьезно ударила по ее кошельку. Отмена спектаклей и гастролей навели ее на мысли о подработке.

«Шить я не могу — я пуговицу пришить не могу. Вязать я не могу, кружки вести — кого я должна обманывать? Я могу убирать квартиры очень хорошо, у меня это получается хорошо, — заметила Васильева. — У меня просто идеальная чистота. Я раньше сама убиралась, а теперь могу убирать квартиры. Кстати, это хорошо оплачивается».

Рассматривала артистка и другие варианты заработка. Но оказалось, что устроиться не по специальности достаточно трудно.

«Пиццу разносить — тоже думала. Но там все занято, еще и не пробьешься. В такси не могу — я водить не могу из-за головы», — рассказала Татьяна Васильева.

Самым надежным источником пассивного дохода артистка считала сдачу недвижимости в аренду. Но из-за пандемии с планами на покупку новой квартиры пришлось попрощаться.

«Хотелось, чтобы она была, чтобы ее сдавать, чтобы хоть что-то было. Одну квартиру мы уже „проели“, — рассказала Васильева. — Деньги пошли на жизнь, я не работала десять месяцев, и дети мои не работали».

Актриса сильно сократила своих расходы — мало ест, спортом занимается на дому. А вот от посещения пластических хирургов и косметологов даже сейчас артистка отказаться не смогла. Правда, кардинальных улучшений внешности в ближайшее время она не планирует.

«Теперь это очень дорого», — посетовала звезда.

У Татьяны Васильевой есть 42-летний сын Филипп и 34-летняя дочь Елизавета. Обоим она помогала финансово. Кроме того, актриса выделяла деньги экс-невестке Анастасии Бегуновой, чтобы иметь возможность видеться с внуками Григорием и Иваном.

Ранее 5-tv.ru подробно писал, на что актриса Татьяна Васильева пошла, чтобы вернуть внуков.