«Скупой платит дважды»: Татьяна Васильева «подкупила» экс-невестку квартирами

Актриса Татьяна Васильева выложила 30 миллионов рублей, чтобы вернуть себе внуков. О завершении конфликта с бывшей невесткой она рассказала в передаче «Звезды сошлись».

Когда старший сын народной артистки РФ, Филипп, развелся, Татьяна Васильева лишилась возможности видеться с внуками. Это произошло после ее отказа купить жилье в Москве для экс-невестки Анастасии Бегуновой. Та в ответ просто запретила актрисе навещать ее сыновей Григория и Ивана.

Конфликт с судебными разбирательствами длился несколько лет. В итоге на попятную пошла именно Васильева. Теперь она винит себя за то, что потеряла это время, когда могла общаться с внуками.

«Оказалось, что все очень просто, мне надо было купить внукам квартиры, — призналась она. — Обиды на невестку нет. За все надо платить».

73-летняя Васильева в 2019 году приобрела сразу две квартиры на Патриарших прудах — они обошлись ей в 30 миллионов рублей.

«Квартиры — это барахло. Чего я уперлась? Все равно я заплатила в три раза больше. Скупой платит дважды», — пошутила артистка.

Instagram @tatyana_vasileva_official

Внушительная сумма не была проблемой для Васильевой год назад, когда «была работа». Сейчас, как и многие звезды, она столкнулась с отменой спектаклей и неопределенностью. Но помощи ни от кого не ждет — в том числе, от невестки, пишет Starhit.ru.

Они с Бегуновой наладили отношения, но близки из-за этого не стали.

«Да я ничего ни от кого не жду. Надо двигаться самой. Продолжаю все внукам давать. Для меня это нормально, а как иначе», — резюмировала звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, как экс-муж Татьяны Васильевой повторил судьбу своего героя из «Экипажа».