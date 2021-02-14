🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 февраля, растущая Луна в знаке Рыб отвлекает от серьезных мыслей и не способствует продуктивной работе. Поверхностные суждения могут привести к проблемам. Несмотря на это, важные юридические и финансовые сделки можно заключать без особого риска. Так как организм сейчас накапливает силы, вместо активного отдыха лучше заняться планированием будущего.



♈ Овен

Жизнь — непростая штука, но нельзя думать, что неприятности случаются только с вами, Овны. Даже если сейчас вы переживаете не лучшие времена, нужно искать повод для радости. Просмотр смешной комедии, встреча с лучшими друзьями, прогулка на свежем воздухе, бодрая музыка… Что бы вы ни выбрали, если это поднимет вам настроение, займитесь этим.

Космический совет: хватит грустить, попытайтесь найти повод для радости.

♉ Телец

Вы делаете шаг вперед, а вас получается два назад? Что ж, это такой непростой период, Тельцы. Но Вселенная приготовила вам сюрприз: если продолжать идти к цели, то вы добьетесь успеха уже в ближайшее время.

Космический совет: не сдавайтесь, скоро все получится.

♊ Близнецы

Жизнь далеко не всегда приносит только смех, радость и веселье. Иногда это настоящие лимоны. Но не пытайтесь делать из них лимонад: беды даны для того, чтобы научить вас чему-то. Близнецы, задумайтесь, насколько ярче вы воспринимаете удачные моменты после тяжелого периода в жизни. Научитесь быть благодарными за все происходящее вокруг вас.

Космический совет: будьте благодарны и за взлеты, и за падения.

♋ Рак

Работа — это не все, чему нужно уделять ваше внимание, Раки. Прислушайтесь к своему организму. Чего он хочет, о чем настойчиво сигнализирует? Может быть, пришла пора перейти на более здоровое питание или заняться спортом. А быть может, стоит обратиться к специалисту — то, что вы так давно откладывали. Помните: в здоровом теле — здоровый дух.

Космический совет: сделайте здоровье своим приоритетом.

♌ Лев

Пришла пора реализовать свои самые странные и тайные делания, Львы. Это может быть что угодно — то, что вы давно откладывали или считали несбыточным. Переосмыслите желаемое и определитесь, что достойно вашего внимания. И приступайте к работе!

Космический совет: разберитесь с собственными желаниями.

♍ Дева

Для вас пришло время пересмотреть свои старые обиды. Последний раз пропустить через себя, обдумать, принять и простить виноватых. Конечно, это может быть нелегко, но как хорошо вы почувствуете себя после! Девы, вам стоит понять, что гнев и злопамятность ни к чему не ведут, а худой мир всегда лучше доброй ссоры. Да и все люди несовершенны.

Космический совет: научитесь прощать старых обидчиков.

♎ Весы

Всех нас однажды обижали, предавали и разочаровывали, причем даже самые близкие люди. Но это не значит, что надо перестать верить в хорошее, Весы. Позвольте себе погрустить и отпустите горе. Вселенная готовит для вас удивительное — и уже совсем скоро.

Космический совет: приготовьтесь к хорошему сюрпризу.

♏ Скорпион

Хорошие и достойные дела требуют времени. Да, порой ждать приходится долго, Скорпионы. Но истину не изменить — хорошие дела требуют времени. Наберитесь терпения — все запланированное обязательно случится.

Космический совет: проявите терпение.

♐ Стрелец

Иногда так и тянет найти виноватого в своих проблемах, даже если вы сами их себе устроили. Будьте осторожны, Стрельцы, такое желание может стать токсичной привычкой. Научитесь брать на себя ответственность за свои ошибки. Пусть прошлого это не изменит, но так вы сможете контролировать свое будущее.

Космический совет: перестаньте искать виноватых и научитесь признавать собственные ошибки.

♑ Козерог

В День святого Валентина так хочется быть любимым. Но не спешите возводить себя или своего партнера на пьедестал. Присмотритесь, проявите бдительность и внимание, познакомьтесь с друзьями друг друга, узнайте больше об увлечениях возлюбленного. Все это поможет избавиться от неправильного человека или же построить крепкие и надежные отношения с достойным избранником.

Космический совет: будьте осмотрительны в выборе спутника жизни.

♒ Водолей

Постарайтесь быть менее требовательными к окружающим, Водолеи. Не судите их за поступки или слова, если не знаете, через что им довелось пройти. Попробуйте поставить себя на их место. Как знать, может быть, вы узнаете что-то новое и о собственной жизни.

Космический совет: будьте добрее по отношению к другим.

♊ Рыбы

Растущая Луна положительно влияет на вас, Рыбы. Вы много думаете о том, как сделать свою жизнь проще и удобнее. Кстати, такой подход может помочь и в продвижении по карьерной лестнице. Понимание принципов оптимизации рабочих процессов и удачные предложения с вашей стороны не останутся незамеченными.

Космический совет: сделайте свою жизнь проще и приятнее.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 февраля.