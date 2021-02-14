«Спасибо за все»: Навка показала нежное фото с Песковым в День всех Влюбленных

Несмотря на то, что 14 февраля — День всех влюбленных — не является исконно русским праздником, в России, равно как и на Западе, отмечают его практически все, от мала до велика. Трогательные валентинки отправляют и школьники, и взрослые селебрити. Ну а как иначе, если переполняют чувства?

Упустить прекрасный шанс еще раз признаться в любви обожаемому супругу не могла и Татьяна Навка. Знаменитая фигуристка опубликовала в Instagram преисполненные нежностью семейные фото с Дмитрием Песковым. При одном только взгляде на чету становится понятно: эти люди души не чают друг в друге.

«Мои дорогие, с Днем всех влюбленных! Без лишних слов с простым пожеланием: пусть в вашем сердце и душе всегда живет любовь! P. S. Нет причины, не сказать любимым лишний раз „Я тебя люблю“. Спасибо за все!!!» — подписала кадры Навка.

Instagram @tatiana_navka

Поклонники звездной пары не перестают восхищаться, с какой нежностью и любовью Песков относится к фигуристке. Вероятно, он до сих пор не может поверить, что та «красавица из рекламы» теперь принадлежит ему. Татьяна Навка прежде говорила, что Песков до знакомства не знал о ее карьере фигуристки.

«Я до сих пор не знаю, правда это или нет. Говорит, не знал я, думал, что ты девушка с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос», — рассказывала в прошлом году Навка.

По словам фигуристки, Песков, что называется «классический русский мужик». Он отличный отец, хозяйственный, у него «золотые руки». Вместе супруги любят посещать театр, кино, кататься на коньках и лыжах, ходить в баню.

«Вы созданы друг для друга!»

«Нет слов, какие красивые! Ничего более трогательно еще не видела!»

«Дай Бог вам счастья бесконечного! Оба заслужили!» — обращались к звездам юзеры.

Как напоминает «Экспресс газета», знакомство Дмитрия Пескова и Татьяны Навки было весьма необычным. Пресс-секретаря президента РФ и спортсменку «свела» знаменитый медиаменеджер Маргарита Симоньян на дне рождения общего знакомого. Правда, этот роман завязался не сразу. Погруженные в работу знаменитости начали встречаться лишь спустя год после знаменательной вечеринки.

В 2014 году у влюбленных родилась дочь Надежда, а еще спустя несколько месяцев, 1 августа 2015-го Навка и Песков сыграли свадьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что знаменитый шеф-повар Константин Ивлев женился в День всех влюбленных.