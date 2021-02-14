«На пожарной лестнице поскользнулся»: Бари Алибасов госпитализирован в Калининграде

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 9 224

73-летнего продюсера отвез из Москвы в Калининград его сын Бари Алибасов-младший после последней госпитализации в январе.

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде. Об этом 5-tv.ru рассказал сын знаменитости Бари Алибасов Младший. Согласно имеющейся информации, продюсер группы «На-На» повредил ногу — у него диагностирован открытый перелом. Инцидент произошел в пятницу, 12 января. В тот же день он был госпитализирован.

«Сейчас на операции, должен будет завтра утром доктор все рассказать, что с ногой у него в итоге. Открытый перелом у него был. Вышел через лестницу. Посчитал, что пожарная лестница и обычная лестница в помещении — это одно и то же. На пожарной лестнице поскользнулся и упал», — заявил сын продюсера группы «На-На» в интервью 5-tv.ru.

73-летнего продюсера отвез из столицы в Калининград его сын Бари Алибасов-младший после последней госпитализации в январе. Примечательно, что уже тогда продюсер находился в инвалидном кресле, тогда он жаловался на боли в ногах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в начале февраля сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал, что после госпитализации в Москве в январе его отец никак не может запомнить, где находится туалет. Не исключено, что он имеет проблемы с краткосрочной памятью.

Когда состояние отца улучшится, Бари Бариевич планирует заняться его реабилитацией. О возвращении в столицу говорить пока рано.

Читайте также

-10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.94
0.18 89.61
0.17
«Романтика и катаклизмы»: астропрогноз на неделю с 15 по 22 февраля

Последние новости

21:06
«Поздравляю своего охотника!» — Федорова утонула в нежных объятиях супруга
20:49
Огромный астероид приблизится к Земле в День весеннего равноденствия
20:33
Телефон найденной мертвой 10-летней петербурженки может пролить свет на ее смерть
20:18
«Одесская мама»: Апексимова сделала свою дочь главной актрисой Театра на Таганке
20:06
«Всем любви»: Арзамасова и Авербух поделились трогательным фото из ЗАГСа
19:54
«Результатом довольны!» — сборная России в девятый раз выиграла Еврохоккейтур

Сейчас читают

«На пожарной лестнице поскользнулся»: Бари Алибасов госпитализирован в Калининграде
«До пяти лет»: адвокат Жорин о наказании, которое может понести Епифанцев после драки
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой
Запасайтесь попкорном! ТОП мистических странностей в разделе имущества Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Ювелирная работа: убиравший снег тракторист в Петербурге потушил полыхающее авто
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака