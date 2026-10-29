Гогунский назвал причину популярности голых спектаклей

Актер Виталий Гогунский объяснил, почему театры обращаются к провокационным постановкам классических произведений. По мнению актера, зрители чаще выбирают развлекательные спектакли, а не философские и серьезные работы. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона ТНТ.

«Театр вынужден удивлять, особенно театры, которые не на государственной поддержке: они брошены в условиях рынка. Конечно, Юра Борисов в трусах — это запрос женской аудитории, поэтому и спектакль был поставлен. Вопрос в том, что о нем говорят и что привлекает внимание», — заявил Гогунский.

Звезда «Универа» отметил, что сам предлагает руководителям театров постановки по классическим произведениям, в том числе повесть «Метель» Александра Пушкина, однако интерес к таким спектаклям, по его словам, остается ограниченным. Гогунский также привел в пример философские постановки с участием Константина Хабенского и Сергея Безрукова, посетителей на которые, как он считает, не удается привлечь в рамках гастрольных туров.

«Хотят (люди. — Прим.ред.) веселый продукт, по крайней мере, пока так», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отклонил требование Ирины Маирко, бывшей жены Виталия Гогунского, повысить размер алиментов на их общую 16-летнюю дочь Милану.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.