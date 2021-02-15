Пенсионный фонд РФ ожидает масштабное преобразование

Пенсионный фонд России (ПФР) могут объединить с Фондом соцстрахования (ФСС) и Фондом обязательного медицинского (ФОМ) страхования. По данным «Известий», в планах правительства создание «единого окна» для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов.

В частности, именно цифровизация ФСС стала решающей при выборе Андрея Кигима на пост руководителя Пенсионного фонда.

«То, что небольшое ведомство показало такие результаты, стало решающим в выборе кандидата на пост главы ПФР. Для Михаила Мишустина, который уже провел цифровую революцию в ФНС, это было очень важным преимуществом», — так объяснил назначение нового главы фонда собеседник издания.

Таким образом сформировалась цель грядущих реформ — оптимизировать отношения между гражданами и госструктурами, существенно упростив документооборот. Не нужно будет предоставлять множество справок для получения тех или иных услуг. При этом, как подсчитали эксперты, государство могло бы сэкономить при таком объединении 120 миллиардов рублей в год.