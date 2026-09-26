Кто заменит Соседова? На федеральном канале раскрыли судьбу шоу с его участием

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Стало известно, какое решение приняло телевизионное руководство музыкального кинокритика.

Кто заменит Соседова в жюри шоу после его смерти

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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На федеральном канале раскрыли судьбу шоу с участием Сергея Соседова

Премьера третьего сезона шоу, в котором принимал участие музыкальный критик Сергей Соседов, состоится 26 сентября 2026 года на федеральном канале. Выпуски выйдут с участием телеведущего, который умер за несколько дней до старта программы.

О смерти 58-летнего Соседова 23 сентября сообщил ведущий проекта Вадим Такменев. По его словам, критик погиб в Нерюнгри (Якутия), куда приехал для участия в конкурсе моды и красоты. Причиной смерти стал несчастный случай — падение с лестницы в гостинице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за перелома основания черепа, кровоизлияния и отека мозга. Версия об оторвавшемся тромбе не подтвердилась.

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ Сергея Соседова», — написал Такменев.

Замена члена жюри для третьего сезона не потребовалась, поскольку все выпуски были сняты еще летом 2026 года, до трагедии. Программа выйдет в первоначальном виде. Перед началом эфира зрителям покажут специальный профайл, посвященный памяти критика.

Создатели шоу также решили не менять монтаж и сохранить все сцены с участием Соседова, включая его эмоциональные и спорные моменты. По словам Такменева, новый сезон должен показать критика таким, каким его знали зрители.

В третьем сезоне вместе с Сергеем Соседовым в жюри вошли телеведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России Ирина Понаровская. Ведущими проекта стали Вадим Такменев и Наташа Королева.

Вопрос о возможном составе жюри четвертого сезона пока официально не обсуждался. Решение будет приниматься отдельно, если телеканал продолжит работу над новым выпуском проекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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