Прокурор озвучил в суде предложение по наказанию для Навального за клевету
Гособвинитель особо подчеркнул, что блогер не извинился, а значит имел прямой умысел.
Фото: ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Прокурор в ходе прений озвучил предложение со стороны обвинения по мере наказания для блогера Алексея Навального в рамках дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Гособвинитель особо подчеркнул, что блогер не извинился, а значит имел прямой умысел. Также он привел в пример действия его сторонников, которые уже получили наказания за героизацию нацизма в рамках проекта «Бессмертный полк», а также облили зеленкой памятник Родине-матери.
«Умысел подсудимого состоит в антипатриотическом разложении общества», — заявил прокурор, добавив, что в качестве наказания требует штраф в размере 950 тысяч рублей в доход государства.
Кроме того, по совокупности, он потребовал приговорить Алексея Навального к 3,5 годам в колонии общего режима по совокупности, а также выделить материалы и направить в ГСУ по Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления блогером прокурора и судьи в ходе процесса.
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