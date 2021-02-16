Прокурор озвучил в суде предложение по наказанию для Навального за клевету

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Светлана Шевченко
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Гособвинитель особо подчеркнул, что блогер не извинился, а значит имел прямой умысел.

Прокурор озвучил в суде предложение по наказанию для Навального за клевету

Фото: ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Прокурор в ходе прений озвучил предложение со стороны обвинения по мере наказания для блогера Алексея Навального в рамках дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Гособвинитель особо подчеркнул, что блогер не извинился, а значит имел прямой умысел. Также он привел в пример действия его сторонников, которые уже получили наказания за героизацию нацизма в рамках проекта «Бессмертный полк», а также облили зеленкой памятник Родине-матери.

«Умысел подсудимого состоит в антипатриотическом разложении общества», — заявил прокурор, добавив, что в качестве наказания требует штраф в размере 950 тысяч рублей в доход государства.

Кроме того, по совокупности, он потребовал приговорить Алексея Навального к 3,5 годам в колонии общего режима по совокупности, а также выделить материалы и направить в ГСУ по Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления блогером прокурора и судьи в ходе процесса.

Алексея Навального доставили в суд, где продолжается слушание дела по поводу высказываний блогера в адрес ветерана, в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина» в сопровождении двух автомобилей ДПС. На этот раз около здания Фемиды автомобилей с дипломатическими номерами замечено не было.

Поводом для возбуждения уголовного дела о клевете стал оскорбительный комментарий к ролику, в котором известные люди поддерживали поправки к Конституции РФ. Среди них был и фронтовик Игнат Артеменко.

В комментарии к ролику блогер позволил себе нелестные выражения, которые, по версии следствия, порочили честь и достоинство военнослужащего, а также наносили ему моральный вред — ветеран едва не слег в больницу с сердечным приступом. Сторона обвинения настаивает, что слова Навального о герое СССР — настоящая клевета, за что и требует наказать нарушителя.

Ранее блогер неоднократно демонстрировал пренебрежение к заслугам советского народа в Великой Отечественной. Так, например, практически ежегодно он участвовал во всевозможных националистических акциях, за что, к слову, был исключен из партии «Яблоко». Блогер регулярно выступал на конференциях националистических движений, где, в том числе, рассуждал о «плюсах» национализма.

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