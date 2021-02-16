«У меня сюрприз»: московская школьница изрезала ножом прабабушку

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Василий Заика
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Инцидент произошел 13 февраля в одном из домов на Краснодарской улице.

«У меня сюрприз»: московская школьница изрезала ножом прабабушку

Фото: Depositphotos / Jirsak

Московская школьница по невыясненным пока причинам изрезала ножом свою прабабушку. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая семейная драма разыгралась в одном из домов на Краснодарской улице 13 февраля.

В злополучный день одиннадцатилетняя девочка, вооружившись тесаком, вошла в комнату пенсионерки и заявила: «У меня для вас сюрприз, закройте глаза!». Как только женщина отреагировала на просьбу, школьница набросилась на нее и нанесла несколько ударов ножом — в плечо и в голову. Совершив злодеяние, девочка спокойно направилась в свою комнату.

По счастливой случайности, ранения оказались не опасными для жизни. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный житель Ленобласти изрезал ножом жену и бросил тело в лифте.

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