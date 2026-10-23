Музыкальная группа Райана Гослинга возвращается: известна дата релиза трека

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 26 0

Единственный альбом Dead Man's Bones вышел в 2009 году.

Когда группа Dead Man's Bones выпустит песню

Фото: www.globallookpress.com/Barbara Hine

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Музыкальная группа Райана Гослинга возвращается спустя 17 лет

Музыкальная группа Dead Man's Bones, в которой один из основателей является актер Райан Гослинг, объявила о возвращении в индустрию после 17-летнего перерыва. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Instagram*.

На аккаунте группы появился один единственный пост: видео с анонсом трека и подпись с датой релиза — 27 октября.

Ранее группа Dead Man's Bones выпустили свой первые клипы Name in Stone и In the Room Where You Sleep и единственный одноименный альбом в 2009 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский актер Матвей Сошкин завоевал популярность в социальных сетях благодаря своему сходству с голливудской звездой Райаном Гослингом. Однако он не воспринимает это как значительное достижение для своей жизни и карьеры. В интернете активно обсуждали внешность артиста, шутили про «импортозамещение» актеров и предлагали снять ремейк фильма «Драйв» с участием Сошкина. Некоторые комментаторы даже сравнивали его с внебрачным сыном Гослинга. Сам актер заявил, что спокойно относится к такому вниманию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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Музыкальная группа Райана Гослинга возвращается: известна дата релиза трека

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