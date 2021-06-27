Ушли на рассвете карьеры: Актеры, которые не дожили до 30 лет

Эти молодые актеры были перспективными и могли подарить миру много ярких ролей, но судьба решила иначе. 5-tv.ru рассказывает, жизнь каких советских и российских артистов оборвалась до 30 лет.

Егор Клинаев — умер в 18 лет

Егор Клинаев выходил на сцену еще в юном возрасте, в составе коллектива «Непоседы». С 2010-го по 2014-й Егор вел программу для детей на телеканале «Карусель». За свою короткую жизнь Клинаев сыграл в нескольких телепроектах, но прославила актера эпизодическая роль в сериале «Физрук». Егор сыграл обаятельного одноклассника главной героини Саши Мамаевой. Последней работой Егора стало участие в сериале «Домашний арест».

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27 сентября 2017-го Егор Клинаев остановился одном из участков МКАДа, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Актера сбил проезжавший мимо автомобиль. Смерть была моментальной: Клинаев умер от полученных травм. Егора похоронили на Бутовском кладбище в Москве.

Даниил Певцов — умер в 22 года

Даниилу Певцову прочили звездное будущее, как у его отца — актера Дмитрия Певцова. Даниил тоже выбрал актерскую карьеру и окончил ВГИК. Певцов-младший сыграл несколько ролей на театральной сцене и появился в телефильмах «Ангел в сердце» и «Ящик Пандоры».

kinopoisk.ru

25 августа Даниил Певцов выпал с третьего этажа дома в центре Москвы. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы, позвоночника и внутренних органов. У актера обнаружили отек головного мозга. Даниилу провели две операции, но организм юноши не справился. 3 сентября 2012-го Певцов-младший умер. Даниила похоронили на Троекуровском кладбище.

Василий Лыкшин — умер в 22 года

Чтобы стать актером, Василий Лыкшин преодолел множество препятствий. Он воспитывался в детском доме, в подростковом возрасте Василий сбежал оттуда. Спустя время Лыкшин попал в колонию для несовершеннолетних за кражу. В том же году мальчику улыбнулась удача — он получил главную роль в фильме «Ангел на обочине». По ходатайству съемочной группы фильма Лыкшин был освобожден, а режиссер Светлана Стасенко оформила опекунство над юношей. Позже Лыкшин получил роли в фильме «Сволочи», сериалах «Громовы» и «Ранетки».

kinopoisk.ru

Жизнь Василия Лыкшина оборвалась в 2009-м. Он умер во сне в результате сердечной недостаточности. У актера остались жена, дочь и приемный сын. Они уверены, что смерть Василия наступила неслучайно, ведь Лыкшин не жаловался на проблемы с сердцем.

Алексей Фомкин — умер в 26 лет

Алексея Фомкина называли талантливым мальчиком. Он участвовал в конкурсах чтецов и даже выступал в числе пионеров на торжественном заседании Правительства СССР в 1982-м. Фомкин сыграл в нескольких выпусках «Ералаша», но прославила его роль в фильме «Гостья из будущего». Несмотря на обрушившийся успех среди зрителей, актер получал мало предложений сыграть в кино. После школы он отправился на службу в армию. Когда Фомкин вернулся в Москву, то начал работать во МХАТе имени Горького, но продержался там недолго: Алексея уволили из-за прогулов.

kinopoisk.ru

После увольнения Фомкин работал то маляром, то мельником. 23 февраля 1996-го актер праздновал с друзьями День защитника Отечества. В доме, где находилась компания, начался пожар. Алексея Фомкина не удалось спасти: он задохнулся из-за дыма.

Антон Ельчин — умер в 27 лет

Антон Ельчин родился в Ленинграде и в полгода с родителями эмигрировал в США. Ельчина называли одним из главных перспективных актеров — он прославился благодаря работам в Голливуде. Антон сыграл в фильмах «Звездный путь» и «Терминатор: Да придет спаситель».

РИА Новости

Антон Ельчин умер 19 февраля 2016-го в Лос-Анджелесе. Ельчин не поставил собственный автомобиль на ручной тормоз — в результате машина поехала и сбила актера. Антон Ельчин похоронен на кладбище в Лос-Анджелесе, ему установлен бронзовый памятник в полный рост.

Никита Михайловский — умер в 27 лет

Советские кинозрители помнят Никиту Михайловского по фильму «Вам и не снилось…», в котором актер сыграл роль Романа. После выхода картины Никиту стали узнавать. Благодаря участию в фильме Михайловский понял, что хочет связать жизнь с актерским мастерством и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Успешно окончив институт, Михайловский сыграл несколько ролей в театре и кино

РИА Новости

В 1990-м Никите Михайловскому диагностировали лейкоз. Никита уехал лечиться в Великобританию. Когда стало известно, что молодому актеру требуется пересадка костного мозга, за Михайловского переживала вся страна. Деньги на операцию отправили Борис Ельцин и даже Маргарет Тэтчер. Проведенная пересадка не помогла справиться с болезнью, 24 апреля 1991-го Никита Михайловский умер.

Виктор Цой — умер в 28 лет

Виктора Цоя знали прежде всего как гениального музыканта и лидера рок-группы «Кино». Но Виктор проявил себя не только в музыке: по образованию Цой был художником, а еще снялся в нескольких фильмах. Его главной ролью стал герой картины Рашида Нугманова «Игла». Читатели журнала «Советский экран» признали Виктора Цоя лучшим актером 1989 года за роль нелюдимого Моро, пытавшегося спасти подругу от наркотической зависимости.

Галина Кмит / РИА Новости

Виктор Цой погиб 15 августа 1990-го в автокатастрофе на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии. По официальной версии, Виктор Цой заснул за рулем, из-за чего его «Москвич-2141» столкнулся с автобусом «Икарус». Позже установили, что Цой был трезв и, действительно, уснул от переутомления. 19 августа Виктора Цоя похоронили в Ленинграде, на прощание с артистом пришли тысячи человек.