Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

|
Василий Заика
445 291

Астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание мужчинам при выборе спутницы на долгие годы.

Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Фото: Depositphotos / ASjack

Любой уважающий себя мужчина рассчитывает видеть рядом с собой спокойную, домашнюю и заботливую избранницу. Это стремление вполне объяснимо, так как семья является, по сути, тылом для представителей сильного пола.

В преддверии Дня защитника Отечества 5-tv.ru рассказывает, на что стоит обратить внимание при выборе спутницы на долгие годы и под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины. Специалисты утверждают, что представительницы нижеуказанных астрологических символов не способны хранить верность супругу.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца женщины хотят видеть рядом с собой мужчин, преисполненных страстью и темпераментом. В случае, если избранники по какой-то причине не в силах дать необходимые эмоции, то дамы начнут эти ощущения искать на стороне. Женщина-Стрелец с легкостью обзаведется любовником и начнет требовать от него всего недостающего. Зачастую подобная схема поведения провоцирует разлад в отношениях и последующее расставание.

Водолей

Представительницы этого знака зодиака не задумываясь окунаются с головой в очередную любовную связь. Стоит отметить, что женщины-Водолеи уже во время первого свидания с потенциальным партнером допускают возможность сексуального контакта. Причиной этому является стремление заполучить свежие впечатления и эмоции. Данный факт вполне объясняет их предпочтение не вступать в длительные отношения и довольствоваться короткими «романчиками», которые без особых моральных издержек можно завершить в любой момент.

Рыбы

Причина недостойного поведения рожденных под знаком Рыбы дам легко объяснима. Они просто жаждут найти богатого и щедрого покровителя. Когда встретившийся на пути мужчина вызывает интерес, женщина — представительница этого астрологического символа — сделает все, чтобы затащить его в постель. Выжав из очередного партнера максимум, девушка-Рыба «уйдет на глубину» для поиска новой жертвы, готовой с высунутым языком выполнять любые прихоти.

5-tv.ru обращает внимание, что чрезмерная доступность все же не свойственна основной массе россиянок, появившихся на свет под вышеуказанными знаками зодиака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака влюбятся и разбогатеют в марте.

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.43
-0.42 85.36
-0.71
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Последние новости

12:59
Прижизненный портрет Екатерины I пополнил коллекцию ГМЗ «Царское Село»
12:42
Мощный шторм затопил улицы Сочи
12:29
Стали известны гонорары адвокатов Михаила Ефремова
12:22
В Еврокомиссии заявили о необходимости создания европейской армии
12:17
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?
12:09
Путин сравнил с бегством вывод войск США и союзников по НАТО из Афганистана

Сейчас читают

Дочь Сергея Шойгу Ксения родила ребенка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
Наркологи рассказали, почему Ефремов «хорошеет» и «молодеет» в тюрьме
Маленькие собственники: права детей и взрослых в сделках с недвижимостью

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака