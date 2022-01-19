Совместимость имен: как уладить конфликт с партнером, сменив к нему обращение

Не только знаки зодиака, но и имена влияют на характер человека и его общение с окружающими. Несовместимость в этой сфере может напрямую повлиять на ваши взаимоотношения со второй половинкой. Однако не стоит расстраиваться, даже если ваши имена не очень подходят друг к другу — это легко исправить. Можно обзавестись общей фамилией или поменять обращение к любимому человеку.

С точки зрения психофонетики, общая фамилия настраивает семью на единый лад и рождает сплоченность. Кроме того, «неудобное» для семейной жизни имя можно исправить, заменив его на прозвище или употребляя его уменьшительно-ласкательную форму.

Например, если ваш избранник Дмитрий, то умерить его взрывоопасный характер поможет сокращение имени — Дима или Митя.

А вот если вашего возлюбленного зовут Борис, то никакое сокращение до Бори не сможет повлиять на ситуацию. В таком случае необходимо полностью заменить обращение к партнеру на прозвище «котенок», «малыш» или «зайка».

Как лучше вести себя с обладателями «неудобных» для семейной жизни имен, сообщил 1001 гороскоп, с ссылкой на авторов книги «Тайна имени» Дмитрия и Надежду Зима.

Ф, К, КС (Федор, Филипп, Михаил, Ксения, Александр, Алексей и др.)

Эти звуки предполагают обидчивость и острую реакцию на происходящее. Нередко человек с таким именем считает, что лучшая защита — это нападение. В совместной жизни необходимо учитывать его резкость и быть аккуратным в высказываниях. Однако, невзирая на вспыльчивость, такие люди довольно отходчивы, особенно, если ссора вовремя прекратится.

Л (Людмила, Лариса, Ольга, Наталья, Леонид, Михаил, Илья и др.)

Этот звук говорит о повышенной эмоциональности, которая проявляется в виде несдержанности или обидчивости. В случае возникновения конфликта с обладателем такого имени лучше не вступать в открытый спор, а постараться переключить его внимание на что-нибудь постороннее.

Ж, Й, З (Зоя, Жанна, Женя)

Звуки передают внутреннее напряжение и возбуждение. Семейные ссоры оставляют глубокий след в душе человека, имя которого содержит эти буквы. Разрешить конфликт может компромисс или ваша временная капитуляция с поля боя. Донести свою позицию до партнера вы сможете позже в более спокойной атмосфере.

НН, ЛЛ (Анна, Геннадий, Кирилл и др.)

Наличие этих звуковых сочетаний передает человеку непреклонность и эмоциональную импульсивность. Те, в чьих именах преобладают эти звуки, обычно отличаются взрывным темпераментом. Их невозможно переспорить — они просто не услышат ваших контраргументов. Однако и обида на вас не продержится долго.

Р, Б, В (Валентина, Виктория, Андрей, Борис, Юрий, Виктор и др.)

Эти звуки выражают энергичную напористость, что может провоцировать разногласия в семье. Чтобы избежать ссор, не воспринимайте настойчивость на собственной правоте как личную обиду. Такой человек не хочет никого оскорбить специально — просто у него такой темперамент.

Г (Сергей, Глеб, Егор, Игорь, Олег, Галина и др.)

Независимость от партнера — такое значение несет этот звук в имени. Не обращайтесь к такому человеку в требовательном или командном тоне — иначе такое поведение неизбежно станет причиной конфликта.

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