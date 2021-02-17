«Едет домой»: сын Боярского рассказал о выписке отца из больницы

Депутат Государственной Думы и сын известного актера Михаила Боярского Сергей рассказал в сторис Instagram о том, что с его отцом все хорошо. В настоящий момент он едет домой и чувствует себя прекрасно.

«Михаил Сергеевич едет домой, выписан из больницы. Уже завтра будет играть в театре Ленсовета в вечернем спектакле», — рассказал Сергей Боярский.

Instagram @sergeyboyarskiy

В комментарии 5-tv.ru Сергей Боярский рассказал, что отец рвался домой еще в день самой госпитализации, однако медики все же решили проявить бдительность.

«Угроза миновала, он еще вчера хотел уйти, но решили дождаться анализов», — рассказал сын знаменитого артиста.

Михаил Боярский был госпитализирован в больницу № 122 в Петербурге. Причем его лечили те же врачи, что и Алису Фрейндлих. У артиста наблюдалась высокая температура, медики подозревали у него пневмонию.