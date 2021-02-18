Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева показала своим подписчикам в Instagram фото, которое выбрала в качестве заставки на смартфоне. На нем запечатлены обнимающие друг друга дочери звезды, рожденные в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом — 19-летняя Соня и 11-летняя Сара. В серии опубликованных певицей снимков были и совместные с наследницами. На этих кадрах все три героини облачены в теплые свитеры и строгие черные пальто, волосы их собраны одинаковыми заколками с черными бантами.

«Первое фото — моя заставка на телефоне. Мои любимые девочки Сара и Соня. Второе и третье фото — мы вместе, и я их обожаю… Раньше фотографии были у нас в кошельках, теперь в телефоне», — подписала пост Брежнева.

Instagram @ververa

Поклонники певицы пришли в восторг от увиденного, главным образом потому, что артистка выглядит невероятно молодо на фоне повзрослевших дочек. Многие сошлись во мнении, что на общих снимках все трое смотрятся, скорее, как сестры, а не как родительница с детьми.

«Все круто, но кто из вас Вера?» — задал вопрос-комплимент актер Олег Тактаров.

«Прекрасные! Какая взрослая Соня», — написала певица и актриса Юлия Паршута.

«Вера, какие вы красивые, как три сестрички»;

«Как они выросли из маленьких девочек!»

«Еще немного, и у вас на заставке будут внуки»

«Просто невозможно красивые и глубокие», — отмечали фолловеры певицы.

3 февраля Вере Брежневой исполнилось 39 лет. Она — одна из немногих участниц коллектива «ВИА Гра», сумевших построить успешную сольную карьеру. Артистка востребована и популярна, а на ее аккаунт в Instagram подписаны 11,6 миллиона человек. Знаменитость замужем за композитором Константином Меладзе. Его брат — певец Валерий Меладзе — женат на бывшей коллеге Брежневой по группе Альбине Джанабаевой.

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