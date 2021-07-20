Как по месяцу рождения человека узнать его характер?
Как выяснилось, на поведение людей влияет далеко не только воспитание и окружение.
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Все люди разные – это общепризнанный факт. Однако многие замечали сходство в чертах характера у людей, рожденных в одном и том же месяце. Период, в который человек появился на свет, сильно сказывается на его темпераменте и поведении. Астролог Анна Зорина подробней рассказала, чего стоит ждать от людей, рожденных в разные месяцы.
Январь
Люди, рожденные в этом месяце, отличаются твердым характером. По натуре это лидеры, которые преодолевают жизненные трудности с высоко поднятой головой. Часто неосознанно ищут себе соперников. Решительные, уверенные в себе, отзывчивые.
Февраль
Смелость и решительность выделяются в характере людей, появившихся на свет в феврале. Презирают людей, которые слабее их. Часто неуравновешенны, эгоистичны и прямолинейны.
Март
Ранимые и восприимчивые, родившиеся в марте. Они с трудом переносят критику, очень нерешительные и мнительные. По натуре эти люди амбициозны и упрямы, но их целеустремленность легко может разрушить какая-нибудь неудача.
Апрель
Стабильность и душевное равновесие – вот к чему стремятся люди, чей день рождения выпадает на середину весны. Они ценят материальные блага, уверены в себе и решительны, хотя иногда бывают ленивы. Часто достигают больших успехов в карьере.
Май
Этим людям трудно пойти на уступки, они требовательны и любят власть. Остры на язык и капризны. Часто меняют свои принципы и приоритеты.
Июнь
Неженки, хотя упорно скрывают свою ранимость от окружающих. Обладают большим количеством талантов, практичны, избегают конфликтов с окружающими. Таким людям часто везет в карьере.
Июль
Люди, родившиеся в середине лета, стремятся к независимости. Они отличаются эгоизмом, гордыней и раздражительностью. Однако при этом очень щедры и умеют дружить. Прирожденные лидеры.
Август
Мудрость, энергичность и доверчивость свойственна этим людям. Часто скрывают от окружающих свои эмоции и могут спокойно улыбаться, когда их жизнь летит в тартарары.
Сентябрь
Первый месяц осени одарил рожденных в этот период практичностью, расчетливостью и самолюбием. Основной целью в жизни такие люди считают материальное благополучие. Открывают душу только самым близким, с посторонними держат дистанцию.
Октябрь
Люди, появившиеся на свет в октябре, имеют сложный и переменчивый характер. Им свойственно сомневаться во всем, они хотят избежать совершения ошибок. Творческие натуры.
Ноябрь
Загадочные личности. Обладают упорством и целеустремленностью, однако часто добиться желаемого им мешают внутренние страхи и чрезмерные амбиции.
Декабрь
Спокойствие и рассудительность, а также мудрость и ответственность характерны для людей, рожденных в начале зимы. Открыты только для близких, в общении с посторонними могут быть холодными и отстраненными.
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