«Даже не плакали»: внучку Валерии отвезли в больницу — видео

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Анна Васильева
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Арсений Шульгин показал подписчикам кадры из медучреждения.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, который в начале января стал отцом, показал новые кадры с малышкой Селин. Молодым родителям пришлось везти ребенка в больницу. Сначала Шульгин опубликовал в разделе сторис в  Instagram видео из машины, а затем фото из самого медучреждения.

Но оказалось, что поводов для переживания нет. Селин просто прошла плановое УЗИ.

«Мы молодцы, даже не плакали», — написал Шульгин.

Instagram @arseniy_shulgin

Селин — первая внучка Валерии, которую ей подарил младший сын от продюсера Александра Шульгина Арсений. Ее рождение стало настоящим подарком знаменитому семейству на Новый год. В роддом Арсений и его избранница Лиана Волкова отправились за несколько часов до полуночи 31 декабря, а вскоре после боя курантов 1 января 2021 года девочка появилась на свет.

Арсений Шульгин женился летом 2020 года. Его свадьба стала одним из главных событий в жизни звезд шоу-бизнеса в период пандемии. Невеста уже была беременна.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Валерии Шена показала умилительное фото с племянницей.

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