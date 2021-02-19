Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, который в начале января стал отцом, показал новые кадры с малышкой Селин. Молодым родителям пришлось везти ребенка в больницу. Сначала Шульгин опубликовал в разделе сторис в Instagram видео из машины, а затем фото из самого медучреждения.

Но оказалось, что поводов для переживания нет. Селин просто прошла плановое УЗИ.

«Мы молодцы, даже не плакали», — написал Шульгин.

Instagram @arseniy_shulgin

Селин — первая внучка Валерии, которую ей подарил младший сын от продюсера Александра Шульгина Арсений. Ее рождение стало настоящим подарком знаменитому семейству на Новый год. В роддом Арсений и его избранница Лиана Волкова отправились за несколько часов до полуночи 31 декабря, а вскоре после боя курантов 1 января 2021 года девочка появилась на свет.

Арсений Шульгин женился летом 2020 года. Его свадьба стала одним из главных событий в жизни звезд шоу-бизнеса в период пандемии. Невеста уже была беременна.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Валерии Шена показала умилительное фото с племянницей.