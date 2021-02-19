Джигурда оценил идею Борецкого, предложившего создать кладбище для звезд

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 028

Сам артист желает, чтобы его «земной скафандр» похоронили на Ваганьковском кладбище.

Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Шоумен Стас Барецкий предложил создать кладбище для звезд российского шоу-бизнеса. Его необычную идею в беседе с 5-tv.ru, оценил актер Никита Джигурда.

«Отдельное кладбище не нужно. Пусть хайпует, дай Бог ему здоровья. Людям нужно понять, что мы в этой космической дыре живем. И с так называемой смертью игра не заканчивается», — сказал артист.

Джигурда, который 22 февраля во второй раз собрался жениться на знаменитой фигуристке Марине Анисиной, заявил, что предпочитает оставить свой «земной скафандр» на Ваганьковском кладбище. Там похоронены родственники его супруги, Сергей Есенин, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.

«Люблю Стаса за его умение хайповать! Но <…> наша свадьба дает мне право похоронить свою физическую оболочку на Ваганьковском кладбище, у Анисиной и ее семьи», —  не без иронии заявил актер.

Накануне Стас Барецкий, предложивший создать кладбище для знаменитостей, пообещал вынести свою инициативу на рассмотрение в госдуму. Он пояснил, что специальное кладбище для артистов может быть оборудовано танцплощадкой, где будет звучать «жизнеутверждающая эстрадная музыка».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Никита Джигурда полгода не видел свою возлюбленную Марину Анисину.

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